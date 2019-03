USA včetně Trumpa volají po stažení Boeingu 737 MAX 8 z provozu

Několik amerických senátorů z řad demokratů i republikánů vyzvalo Federální úřad pro letectví (FAA), aby po nehodě letadla Boeing 737 MAX 8 etiopských aerolinek z preventivních důvodů zastavil provoz všech letadel tohoto typu. FAA nicméně trvá na tom, že tyto stroje jsou provozuschopné. Také Boeing tvrdí, že tento typ letadel je bezpečný. Do debaty o bezpečnosti leteckého provozu vstoupil také americký prezident Donald Trump, který v úterý podle informací televize CNN telefonicky hovořil s šéfem Boeingu Dennisem Muilenburgem.

"Svět se stal během méně než šesti měsíců svědkem druhé tragické nehody jednoho z těchto letadel," uvedla demokratická senátorka Elizabeth Warrenová, která se chce stát americkou prezidentkou. "Sice nevím, co bylo příčinou těchto nehod, objevily se ale vážné pochybnosti o tom, zda tato letadla nebyla nasazena do provozu bez dodatečného výcviku pilotů, aby se ušetřily peníze," dodala.

Výzvu k odstavení letadel Boeing 737 MAX 8 učinili i demokratičtí senátoři Richard Blumenthal a Diane Feinsteinová či jejich republikánský kolega Mitt Romney. Všichni se shodují, že tento preventivní krok musí FAA učinit, aby ochránila cestující, piloty a letecký personál.

Our deepest sympathies go out to the deceased, families and all affected by the #EthiopianAirlineCrash. We mourn with you and pray you find solace in this time of great sorrow. May God give us all the peace that we seek.

#EthiopianAirlineCrash#BOEING737MAX8 pic.twitter.com/Rx1xJS70Wx