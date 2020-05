V Brazílii roste počet mrtvých, evropské země nastartovávají ekonomiku

Spojené státy, nejhůře zasažené pandemií covidu-19, zakázaly vstup cizincům, kteří byli v předchozích dvou týdnech v Brazílii. Tato jihoamerická země eviduje na 363 200 nakažených, tedy druhý nejvyšší počet ve světě. Před měsícem bylo druhé Španělsko, kde se ale epidemická situace výrazně zlepšila a kde se dál uvolnila omezení. V Řecku mohou lidé poprvé od března opět navštívit restaurace a cestovat na místní ostrovy. Hranice mezi Rakouskem, Českem, Slovenskem a Maďarskem by se podle Vídně mohly otevřít v polovině června.

Koronavirus, který se začal šířit koncem loňského roku z Číny, se dosud ve světě potvrdil u 5,45 milionu lidí. Více než třetina (1,65 milionu) připadá podle americké Univerzity Johnse Hopkinse na USA, kde se počet úmrtí s covidem-19 v pondělí dál přiblížil sto tisícům (přes 97 800).

Brazílie za pondělí eviduje 11 687 nově nakažených koronavirem, celkem už 374 898, a úmrtí s covidem-19 tam mají celkem 23 473. Ve skutečnosti je ale počet nakažených i úmrtí podle expertů mnohem vyšší, protože se provádí málo testů ve srovnání s ostatními zeměmi regionu.

Relativně nízký počet úmrtí s covidem-19 budí pozornost v Rusku, které je třetí na světě co do počtu potvrzených nakažených (dosud 353 427), ale až sedmnácté podle počtu obětí (3633). Místní úřady to vysvětlují přijetím vhodných opatření, podle kritiků ale ruské statistiky započítávají jen ty případy, v nichž byl koronavirus hlavní příčinou úmrtí.

Uvolňování pravidel

Pozitivní zprávy přichází ze Španělska, jež dál zmírnilo omezení zavedená v březnu. Na 22 milionů Španělů může opět do restaurací, kin či divadel nebo se jít koupat na pláž. Zbylých asi 25 milionů Španělů je zatím jen ve druhé ze čtyř fází, takže například v Madridu a Barceloně se mohou otevřít zahrádky restaurací. Vláda v Madridu oznámila, že turisté, kteří do země přijedou od 1. července, nebudou muset do karantény. Španělsko od počátku epidemie eviduje 26 834 mrtvých s covidem-19.

Také v Řecku se poprvé po deseti týdnech otevřely restaurace a kavárny. Řekové mohou od pondělí též znovu cestovat na místní ostrovy. Pravidla dál uvolňuje také Dánsko, které nově usnadní přechod hranic cizincům, kteří mají v zemi partnera.

Podle rakouského ministra zahraničí by se mohly hranice mezi Rakouskem, Českem, Slovenskem a Maďarskem zcela otevřít v polovině června. Češi a Slováci budu moci od středy cestovat mezi zeměmi bez předložení negativního testu na covid-19, pokud se do vlasti vrátí do 48 hodin.

V Itálii dál stabilně klesá denní přírůstek obětí. Za posledních 24 hodin jich přibylo jen 92 na celkových 32 877. Ve Francii, která od pátku nezveřejnila aktuální bilanci mrtvých, dál klesá počet hospitalizovaných. V Británii počet mrtvých s koronavirem stoupl na 36 914. Ve Švédsku počet obětí s covidem-19 překonal hranici 4000 a v Polsku hranici 1000.

Země bez covidu-19

Černohorský premiér Duško Marković v pondělí označil svou zemi za první evropský stát bez koronaviru. Počátkem června se podle něj otevřou hranice turistům ze zemí, jež splňují epidemiologická kritéria, přičemž jmenoval i Česko.

V Británii se terčem kritiky stal hlavní poradce premiéra Borise Johnsona Domminic Cummings, který v době přísné karantény cestoval přes celou Anglii se svým synem a manželkou asi nakaženou koronavirem. Cummings v pondělí své počínání obhajoval a řekl, že se nedopustil ničeho nelegálního. Sdělil také, že svou rezignaci nenabídl a ani o tom neuvažoval.

Koronavirus dál ovlivňuje život lidí i na Blízkém východě a v Asii. Sýrie oznámila, že eviduje 20 nových případů, což je dosud největší denní nárůst infekcí. Například Írán v pondělí ale pokračoval v uvolňování opatření a otevřel hlavní šíitské svatyně. V úterý se mešity, kostely a obchody otevřou i na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu. V Japonsku v pondělí přestal platit nouzový stav vyhlášený s cílem zabránit šíření koronaviru.

Afrika se během pandemie podle Světové zdravotnické organizace (WHO) vyhnula zatím nejhoršímu i díky tomu, že má zkušenosti s bojem proti epidemiím. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus také oznámil, že se z bezpečnostních důvodů dočasně zastavilo testování léku hydroxychlorochin, který by podle některých mohl pomáhat při léčbě covidu-19.