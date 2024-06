V Británii vstupují do oběhu bankovky s portrétem krále Karla III.

V Británii dnes vstupují do oběhu nové bankovky všech nominálních hodnot s portrétem krále Karla III. Na svém webu o tom informovala stanice BBC News, podle níž to může ještě nějakou dobu trvat, než se budou běžně vyskytovat v peněženkách lidí. Původní bankovky s vyobrazením zesnulé panovníkovy matky královny Alžběty II. se budou používat i nadále.

Britská centrální banka podobu nových bankovek s vyobrazením Karla III. zveřejnila už na konci roku 2022. Loni nechala vytisknout první z nich, přičemž dlouhá doba pro jejich zavedení do oběhu umožnila aktualizovat přístroje, které přijímají hotovost, aby rozpoznaly nové vzory, píše BBC. Kromě portrétu monarchy se bankovky nemění.

Polymerové bankovky s někdejší královnou Alžbětou II. zůstávají platné a v oběhu budou kolovat společně s novými bankovkami s vyobrazením jejího syna. Bankovky s Karlem III. se budou tisknout pouze jako náhrada za opotřebované bankovky, nebo v případě, že po nich stoupne poptávka, uvedla centrální banka.

Tak si to přála královská rodina, která chce co nejvíce omezit ekologický a finanční dopad změny. Pětasedmdesátiletý panovník je známý svými kampaněmi na ochranu životního prostředí. Král je na pěti, deseti, dvaceti a padesátilibrových bankovkách vydávaných centrální bankou. Na bankovkách vydaných skotskými a severoirskými bankami panovník není.

Karel III. se stal králem po smrti královny Alžběty II., která vládla zemi přes 70 let a zemřela v září 2022 ve věku 96 let. Stal se teprve druhým monarchou, který se objevil na bankovkách britské centrální banky. Na mincích v Anglii se panovníci objevují už více než 1000 let, podotkla agentura Reuters. Mince s profilem Karla III. už nějakou dobu existují. První začala dávat Královská mincovna do oběhu koncem roku 2022.

Používání hotovosti v Británii v posledních letech prudce kleslo, spotřebitelé upřednostňují platební karty a jiné elektronické platby, píše Reuters. Zatímco v roce 2014 podle něj lidé používali hotovost pro více než polovinu transakcí v obchodech, v roce 2022 tak činili v 19 procentech plateb.