V Číně se potopila její nejnovější útočná ponorka s jaderným pohonem, píší média

V Číně se potopila její nejnovější útočná ponorka s jaderným pohonem. S odvoláním na nejmenované americké představitele to napsal list The Wall Street Journal (WSJ) a agentura Reuters. Plavidlo se podle nich odebralo ke dnu v květnu nebo počátkem června u mola v loděnici poblíž města Wu-chan a úřady se to zřejmě snažily zatajit. Mluvčí čínské ambasády ve Washingtonu uvedl, že nemá informace, které by mohl poskytnout.

Proč se ponorka potopila, není podle amerických činitelů jasné, podobně jako to, zda měla na palubě jaderné palivo. Na satelitních snímcích jsou v přístavu vidět plovoucí jeřáby, jejichž úkolem bylo ponorku z říčního dna vyzvednout, píše WSJ. Plavidlo se podle něj sice podařilo zachránit, ale potrvá to přinejmenším měsíce, než ho opraví a bude moci na moře.

"Kromě zřejmých otázek ohledně standardů výcviku a kvality vybavení vyvolává tento incident hlubší otázky o vnitřní odpovědnosti PLA (Čínské lidové osvobozenecké armády - pozn. ČTK) a dohledu nad čínským obranným průmyslem - který dlouho sužuje korupce," uvedl americký činitel.

Potopení ponorky podle Reuters představuje pro Peking, jenž se snaží rozšířit své vojenské kapacity, potenciální ostudu. Čína, která disponuje co do počtu lodí největším námořnictvem na světě, se pustila do produkce nové generace jaderných ponorek.

V roce 2022 měla šest ponorek s jaderným pohonem vybavených balistickými střelami, šest útočných ponorek s jaderným pohonem a 48 útočných ponorek s dieselovým pohonem, píše Reuters s odvoláním na zprávu amerického Pentagonu. Čínská flotila podvodních plavidel by se podle něj měla do roku 2035 rozrůst na 80 ponorek.