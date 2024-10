V Drážďanech začala další fáze bourání zříceného mostu, potrvá do konce roku

V Drážďanech dnes začala další fáze bourání zříceného mostu Carolabrücke. Bagry demolují tu část stavby, která v září spadla a nyní částečně visí nad hladinou Labe. S bouracími pracemi se čekalo na opadnutí hladiny řeky po povodních. Trvat by měly zhruba 11 týdnů, tedy přibližně do Vánoc, informoval web Sächsische Zeitung.

Most Carolabrücke, jedna z nejvýznamnějších dopravních tepen v saské metropoli, se skládal ze tří částí označených A, B a C. Po částech A a B jezdily automobily, na části C byly tramvajové koleje a chodník. V září se nečekaně zřítil asi stometrový úsek mostní části C na straně Starého Města, nikomu se při tom nic nestalo. Poslední tramvaj přejela po mostě několik minut před neštěstím. Další část na straně Nového Města spadla řízeně při následné demolici.

S odstraňováním trosek z koryta řeky se čekalo na opadnutí hladiny řeky, protože Labe přivádělo v posledních týdnech vodu z povodněmi zasaženého Česka. Hladina v Drážďanech nakonec kulminovala na 6,1 metru, obvykle dosahuje výšky půldruhého metru. Dnes je na 2,6 metru. Most ovšem oproti obavám větší komplikace při velké vodě nepůsobil.

Dělníci v minulých dvou týdnech připravovali okolí mostu na další část demolice. Navezli mimo jiné materiál, který by měl ochránit inženýrské sítě pod povrchem na staroměstském předmostí.

Příčina zřícení mostu nebyla definitivně určena, odborníci ale v předběžné zprávě minulý týden uvedli, že na vině byla koroze. Roli hrálo také prudké ochlazení před zřícením mostu. Saské státní zastupitelství v září oznámilo, že se do vyšetřování pádu mostu vložilo. Podle Sächsische Zeitung zkoumá, zda se nestal trestný čin v souvislosti se zanedbáním péče o tuto důležitou dopravní stavbu.

Teprve na přelomu listopadu a prosince bude jasné, zda bude muset jít k zemi i zbytek mostu, tedy části A a B. Případné náklady na výstavbu nového mostu drážďanská radnice odhaduje na 100 až 120 milionů eur (2,5 až tři miliardy Kč). Část obyvatel Drážďan chce, aby se postavila kopie původního mostu z konce 19. století. Tento most den před koncem druhé světové války v Evropě vyhodily do povětří jednotky SS kvůli postupující Rudé armádě. Na jeho místě pak na přelomu 60. a 70. let minulého století vznikl současný most.

Podle webu Tag24 by mohlo bourání mostu způsobit problémy i při organizaci proslavených vánočních trhů v Drážďanech, které jsou oblíbené i u českých turistů. Doprava ve městě totiž bude po dobu trvání trhů kvůli bourání mostu dál omezená a zájezdové autobusy navíc nebudou moci využívat parkoviště, které se nachází přímo pod mostem na staroměstské části břehu. Zavřená zůstane také pobřežní ulice Terrassenufer.