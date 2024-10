V EU začala platit vysoká vyrovnávací cla na dovoz elektromobilů z Číny

V zemích Evropské unie dnes začala platit vyrovnávací cla až 35,3 procenta na dovoz bateriových elektromobilů z Číny. Brusel k nim přistoupil, protože se s Pekingem nedokázal dohodnout na přátelském vyřešení sporu. Evropská komise (EK) v úterý oznámila, že uzavřela antisubvenční vyšetřování a že zavádí dodatečná cla na dobu pěti let. Rozhodnutí bylo hned v úterý zveřejněno v Ústředním věstníku EU. Čína se proti clům ohradila.

Elektromobily se staly hlavním jablkem sváru v širším obchodním sporu ohledně vlivu čínských vládních dotací na evropské trhy a sílícího růstu exportu takzvaných zelených technologií z Číny do EU. Cla na elektromobily zůstanou v platnosti pět let, pokud se do té doby nenajde smírné řešení.

"Přijetím těchto přiměřených a cílených opatření po důsledném vyšetřování se zastáváme spravedlivých tržních principů a evropské průmyslové základny," uvedl v úterý výkonný místopředseda EK Valdis Dombrovskis. "Současně zůstáváme otevřeni možnému alternativnímu řešení, které by bylo účinné při řešení zjištěných problémů a kompatibilní se Světovou obchodní organizací (WTO)," dodal.

Evropská komise, která jménem 27 členských zemí EU řídí obchodní spory, poukazuje na výrazný nárůst dovozu elektromobilů z Číny do EU. Zatímco v roce 2020 podíl elektrických aut vyrobených v Číně dosahoval na unijním trhu elektromobilů 3,9 procenta, do září 2023 se dostal na 25 procent. Komise tvrdí, že je to částečně výsledek nečestných subvencí, které automobilkám poskytuje čínská vláda. Peking takové tvrzení odmítá a poukazuje na technologický pokrok v Číně.

Komise zavádí clo 17 procent na elektromobily od čínského výrobce BYD, 18,8 procenta na elektromobily od firmy Geely a 35,3 procenta na auta, která vyváží čínský státní podnik SAIC. V EU přitom standardně platí na dovoz aut desetiprocentní clo. To znamená, že nejvyšší clo na dovoz elektromobilů z Číny teď činí 45,3 procenta.

Geely prodává například značky Polestar nebo Volvo, zatímco SAIC vlastní britskou značku MG, která patří k nejprodávanějším elektromobilům v Evropě.

Na ostatní výrobce elektromobilů v Číně, včetně těch západních, jako je Volkswagen a BMW, se bude vztahovat clo 20,7 procenta. Na elektromobily americké značky Tesla vyrobené v Číně zavádí komise clo 7,8 procenta. U tohoto poplatku EK uvádí, že k němu dospěla na základě "individuální kalkulace".

Čínské ministerstvo obchodu se proti opatřením ohradilo, jsou podle něj protekcionistická a nespravedlivá. "Čína s tím nesouhlasí a toto rozhodnutí nepřijímá," uvedlo ministerstvo. "Čína bude i nadále přijímat všechna nezbytná opatření, aby rozhodně chránila svoje legitimní práva a zájmy čínských společností," cituje z prohlášení ministerstva agentura AP.