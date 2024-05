V Gaze dochází zásoby humanitární pomoci, distribuci ztěžují boje a evakuace

Za poslední týden donutily boje v Pásmu Gazy přes půl milionu Palestinců, aby se přemístili do jiných oblastí. Jde o zhruba čtvrtinu obyvatel tohoto palestinského území, upozornil podle agentury AP úřad generálního tajemníka OSN.

Rychlé evakuace statisíců lidí a zintenzivnění bojů mezi ozbrojenci hnutí Hamás a izraelskou armádou v posledních dnech téměř zastavily distribuci humanitární pomoci v oblasti, uvedla mluvčí organizace Světový potravinový program (WFP). Obnova provozu na klíčovém přechodu Rafáh podle Izraele záleží na Egyptě. Káhira to později odmítla.

Podle WFP pracovníci této organizace OSN distribuují poslední zásoby potravin ze svých skladů v oblasti Chán Júnisu na jihu a v Dajr Balah v centrální části Pásma Gazy. Za poslední týden se podle WFP do Pásma Gazy nedostala žádná humanitární pomoc. Od minulého úterý je zavřený přechod Rafáh na hranici s Egyptem, jímž do Gazy přestala proudit pomoc poté, co ho obsadila izraelská armáda.

Nedaleký přechod Kerem Šalom armáda sice otevřela a tvrdí, že umožňuje vjezd kamionů na palestinské území, kvůli bojům v oblasti se tam ale podle AP nedostanou humanitární pracovníci, aby mohli pomoc odvézt civilistům.

Izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac dnes řekl, že "klíč k předejití humanitární krize (v Pásmu Gazy) má nyní v rukou Egypt". Podle něj záleží jen na Káhiře, kdy obnoví provoz hraničního přechodu Rafáh. Podle Kace je tak kritika, která přisuzuje Izraeli zhoršení humanitární situace v Pásmu Gazy kvůli uzavření klíčového přechodu, mylná. Šéf izraelské diplomacie podle agentury Reuters také uvedl, že Izrael nedovolí, aby přechod kontrolovalo palestinské hnutí Hamás. "To je bezpečnostní nutnost, ze které neslevíme," uvedl.

Egypt uvedl, že odmítá izraelský pokus svalit na něj odpovědnost za humanitární situaci v Pásmu Gazy. Šéf egyptské diplomacie Samí Šukrí uvedl, že hlavními důvody, proč přechod v Rafáhu nefunguje, je jeho obsazení izraelskými vojáky a bojové operace izraelské armády v okolí.

Izrael zahájil před týdnem operaci v Rafáhu, kam od října utekl před boji z jiných částí Pásma Gazy přes milion lidí, ačkoliv před operací v této oblasti Tel Aviv několik měsíců varovala řada zemí včetně Spojených států. Izrael tvrdí, že jde jen o "omezenou" akci, a ne rozsáhlou pozemní operaci, kterou avizoval už několik měsíců.

Armáda vyzývá civilisty k evakuacím do podle ní bezpečných oblastí, podle úřadu OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA ale tyto zóny bezpečné nejsou. Jde o pobřežní oblast už tak přeplněnou stany s uprchlíky a část města Chán Júnis, které je zničené bombardováním. Mezinárodní charitativní organizace Oxfam dnes varovala před šířením nemocí. V lidmi přeplněných oblastech je totiž zničená infrastruktura a na území se horší sanitární podmínky i s blížícím se létem a vyššími teplotami. "Zaměstnanci Oxfamu popsali hromady odpadků na ulicích, přes které se lidé brodí při evakuacích. Rovněž nás informovali, že lidé včetně dětí musí pít špinavou vodu. Množí se tam komáři, kteří mohou šířit nemoci," upozornila organizace.

Podle UNRWA odešlo z Rafáhu od minulého pondělí, kdy armáda začala s výzvami k evakuacím, na 450.000 Palestinců, ze zhruba 1,3 milionu lidí, kteří tam byli začátkem května. Dalších asi 100.000 Palestinců se přemístilo po výzvě k evakuaci v předchozích dnech také na severu Pásma Gazy s tím, jak opět zesílily boje i v oblastech, o nichž izraelská armáda dříve tvrdila, že je má z větší části pod kontrolou a že k vítězství je nutná operace v Rafáhu.

Dnes ráno izraelské tanky postoupily hlouběji do východní části města Rafáh, informovala agentura Reuters. "Tanky jsou v ulicích v zastavěných čtvrtích a bojuje se tam," napsal Reuters jeden místní obyvatel.

Intenzivní boje pokračují už několik dní také ve čtvrti Zajtún ve městě Gaza či v Džabáliji.

Válka v Gaze začala loni 7. října, kdy Hamás zaútočil na Izrael. Zabil přitom na 1200 lidí a dalších asi 250 osob unesl. Zhruba polovinu propustil koncem listopadu výměnou za palestinské vězně při dosud jediném příměří. Při izraelské odvetě zemřelo od října nejméně 35.173 Palestinců, z toho 82 za poslední den, uvedly dnes úřady ovládané Hamásem. Dalších 79.061 Palestinců bylo zraněno. Tyto údaje nelze ověřit. Počty zahrnují i bojovníky Hamásu, jichž armáda podle svého tvrzení zabila nejméně 13.000.