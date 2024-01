V indickém městě Džajpur ve státě Rádžasthán vzniká centrum pro AI, robotiku a kybernetiku, které ponese jméno českého vědce Vladimíra Maříka

V indickém městě Džajpur ve státě Rádžasthán vzniká centrum pro umělou inteligenci, robotiku a kybernetiku, které ponese jméno českého vědce Vladimíra Maříka. Součástí spolupráce by měly být výměny studentů a vědeckých pracovníků, ale také společné vědecké projekty. První z těchto projektů se zaměří na biomedicínu a robotiku, řekl ČTK profesor Mařík, který se do Indie vydal společně s dalšími akademickými pracovníky a vědci v rámci návštěvy premiéra Petra Fialy.

Vladimír Mařík je vědeckým ředitelem Českého institutu pro informatiku, robotiku a kybernetiku (CIIRC) a Indové ho požádali, aby jim pomohl vybudovat stejnou instituci při soukromé lékařské univerzitě NIMS (National Institute of Medical Sciences) v Džajpuru.

V březnu loňského roku byl položen základní kámen centra, letos v létě by mělo být dostavěno. Po jeho dovybavení a náboru zaměstnanců se koncem roku chystá oficiální otevření. Již pro letošek je plánována výměna výzkumníků na obou stranách.

Indická strana podle profesora Maříka vnímá Česko jako bránu do Evropy. Univerzita NIMS již spolupracuje s Vysokou školou chemicko-technologickou či s Českou zemědělskou univerzitou, během premiérovy návštěvy také dále rozšířila spolupráci s ČVUT, kde profesor Mařík dlouhodobě působí.

"My to vnímáme jako otvírání cesty české inženýrské komunity do Indie jako perspektivní velmoci, která technologicky a ekonomicky jde strašně dopředu. V oborech, jako je softwarové inženýrství a umělá inteligence, mají Indové velmi dobrý zvuk," řekl v rozhovoru s ČTK Mařík. "Vidíme to jako dlouhodobou investici. A je to v souladu s plány Evropské unie, která se také začíná na tento region obracet," dodal.

První společné projekty by se měly týkat biomedicíny a robotiky. "Chceme začít biomedicínou, protože oni mají silný medicínský výzkum, mají data, jsou v tom dobří, jejich dizertační práce jsou kvalitní a odpovídají době," uvedl Mařík.

Druhá oblast, na kterou bychom se chtěli zaměřit, je robotika pro průmysl, prohlásil Vladimír Mařík a připomněl přitom, že automobilka Škoda Auto má v Indii dva závody. Podle něj se chystají v Indii investovat i další české podniky a každý indický inženýr, který má půl roku vzdělání a pobytu v Česku, má pro ně nesmírnou cenu. "Chceme vychovávat lidi, kteří budou chápat české prostředí tím, že u nás budou nějakou dobu pracovat," uvedl Mařík.