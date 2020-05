V Indii a Bangladéši pokračuje evakuace, k pobřeží míří mohutný cyklon

Miliony obyvatel východní části Indie a Bangladéše se připravují na příchod mohutného cyklonu Amphan, který by měl podle očekávání meteorologů oblast zasáhnout ve středu. Na pobřeží jsou evakuovány statisíce lidí. Bangladéšské úřady vyzvaly rybáře, aby se vrátili na břeh, a ohlásily uzavření přístavů.

Cyklon Amphan, který postupuje směrem k Bengálskému zálivu, doprovázejí lijáky a vichr o rychlosti dosahující 240 kilometrů za hodinu, v nárazech až 265 kilometrů za hodinu. Přestože vítr by měl s příchodem živlu na pevninu zeslábnout, mohlo by se jednat o jednu z největších bouří, kterou Indie zažila za poslední desetiletí.

V indickém státě Bangla (Západní Bengálsko) probíhá od pondělí evakuace více než 200 tisíc lidí, dalších 20 tisíc osob má být přesunuto do bezpečí v sousedním státě Urísa. Provizorní přístřešky jsou zřizovány ve vládních a školních budovách i z karanténních středisek původně zřízených pro lidi nakažené koronavirem.

"V Bangladéši hodláme evakuovat až 2,2 milionu lidí. Budeme se snažit, aby nebyly žádné oběti na životech," řekl Enamur Rahmán z bangladéšského úřadu pro zvládání katastrof agentuře AFP. Lidé jsou evakuováni z nízko položených pobřežních oblastí a z ostrovů, které jsou zvlášť ohrožené náhlým vzestupem hladiny moře.

Vzhledem k šíření nákazy koronavirem bangladéšská metropole Dháka zdvojnásobila počet provizorních přístřešků, aby evakuovaní lidé měli kolem sebe více prostoru. V přístřeších má platit povinnost nosit roušky. "V přístřešcích máme také oddělené izolační místnosti, pokud bychom odhalili někoho infikovaného," dodal Rahmán.

V indickém státě Bangla úředníci vyzývají z tlampačů lidi, aby v provizorních zařízeních udržovali odstup a nosili roušky. Ve státě Urísa jsou v přístřešcích místa pro 1,1 milionu lidí; tyto kapacity ale nebudou s největší pravděpodobností využity. "Připravili jsme mýdlo, vodu na mytí rukou a roušky," řekl AFP místní představitel Pradíp Kumár.

Koronavirová situace

V Indii, která má 1,3 miliardy obyvatel, počet nakažených koronavirem od začátku epidemie přesáhl 100 tisíc, z nichž 3000 s nemocí covid-19 zemřely. Bangladéš se 160milionovou populací registruje 20 995 případů infekce koronavirem a 314 úmrtí.

Cyklon míří do Bengálského zálivu a pravděpodobně ve středu odpoledne či večer místního času udeří na pevninu. Mohl by to být nejsilnější cyklon, který region zasáhne od listopadu 2007, kdy si řádění bouře Sidr vyžádalo více než 3000 obětí.