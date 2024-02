V Izraeli dnes ráno začaly komunální a místní volby, které byly dvakrát odloženy kvůli konfliktu v Pásmu Gazy. Informují o tom izraelská média. Hlasovat může až sedm milionů Izraelců, podle deníku Haarec se však očekává nízká volební účast. Hlasování se dnes neuskuteční v oblastech u Pásma Gazy a hranice s Libanonem, kde se bojuje.

Izraelský prezident Jicchak Herzog spolu s manželkou Michal odvolil ve střední umělecké škole v Jeruzalémě. Poukázal při tom na důležitost místních voleb a vyzval Izraelce, aby přišli hlasovat. "Pokud chceme skutečně ovlivnit směřování našich životů, je nejlepší jít volit ve volbách do místních úřadů. O to více se to ukázalo ve válce. Ve stavu ohrožení vidíme, jak obce, místní úřady a zastupitelstva zvládají a čelí řadě problémů nejvyšší důležitosti," řekl.

Komunální a místní volby se měly v Izraeli původně konat v říjnu, po teroristickém útoku hnutí Hamás je však vláda odložila na 30. ledna a pak na dnešek. Tam, kde se nekonají dnes, se bude hlasovat v listopadu. Své preference mohou vyjádřit i vojáci nasazení v Pásmu Gazy, kde volby začaly dříve, či na severu Izraele u hranic s Libanonem. Podle agentury AFP se hlasuje i v osadách na zabraných územích na Západním břehu Jordánu.

Válka v Pásmu Gazy podle izraelského tisku přehlušila místní témata a zájem voličů o hlasování se zdá malý. Proto se očekává i relativně nízká volební účast. V minulých letech byl mezi židovským obyvatelstvem menší zájem o místní volby, než o hlasování do parlamentu. U arabského obyvatelstva byl trend obrácený.

Izraelci ve volbách přímo volí starosty a zastupitelstvo. Pokud žádný z kandidátů na starostu nedostane alespoň 40 procent hlasů, tak se koná druhé kolo.

V Jeruzalémě a Tel Avivu znovu kandidují starostové, kterým končí mandát, a očekává se, že by mohli znovu uspět. V jeruzalémském zastupitelstvu by však mohla získat většinu koalice náboženských stran, píší deník Haarec a server The Times of Israel. Do jeruzalémského zastupitelstva mohou hlasovat i Palestinci žijící v okupovaném východním Jeruzalémě, jejich zájem o volby bývá ale obvykle nízký.