V Kouřimi na Kolínsku přiotrávil dnes oxid uhelnatý devět lidí

Devět lidí se dnes večer v penzionu v Kouřimi přiotrávilo oxidem uhelnatým, jsou mezi nimi dvě děti, všichni jsou při vědomí. Jedno z dětí záchranáři transportovali letecky ve středně těžkém stavu do nemocnice v pražském Motole, další lidi rozvezli sanitkami do několika nemocnic. Hasiči nyní místo odvětrávají. ČTK to řekli mluvčí záchranné služby a hasičů.

Událost byla hlášena v 19:38. "Byli jsme přivolaní k několika přiotráveným lidem při vědomí, na místě jsme naměřili CO. Pomohli jsme s transportem a evakuací, nyní místo odvětráváme," řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Jan Sýkora kolem 21:30. Na místě zasahovaly tři hasičské jednotky. Příčina vyšší koncentrace podle něj zatím není známá, na místě je také policie.

"Jedno dítě ve středně těžkém stavu transportováno letecky do FN Motol, druhé dítě sanitkou do kolínské nemocnice," řekla ČTK mluvčí záchranné služby Monika Nováková. Další přiotrávení lidé skončili v nemocnicích v Říčanech, Kolíně a Kutné Hoře, jeden člověk byl po ošetření ponechán na místě. "Všichni pacienti mají bolesti hlavy, trpí pocitem na zvracení. Všichni jsou při vědomí," doplnila Nováková.