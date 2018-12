V Libyi se našel masový hrob. Zabíjel Islámský stát

Libyjské ministerstvo vnitra dnes informovalo, že z masového hrobu na severu Libye byla vyzvednuta těla 34 etiopských křesťanů, které zde v roce 2015 usmrtili bojovníci tzv. Islámského státu (IS). Vyšetřovatelé z úřadu pro kriminální vyšetřování (CID) informace o hrobu získali od zajatých členů teroristické sítě.

CID zveřejnila letecké záběry masového hrobu, který se podle Reuters nejspíše nachází na farmě u pobřežního města Syrty. Úřady spojují místo s videem nahraným na sociální sítě v dubnu roku 2015, na němž podle všeho bojovníci IS na pláži vraždí křesťany oblečené do oranžových overalů.

Těla budou po vyřízení všech právních náležitostí přepravena zpět do Etiopie, uvedl CID. Reuters naznačuje, že oběti se mohly do Libye dostat jako migranti, kterých ze subsaharské Afriky v posledních letech na sever kontinentu míří statisíce, většinou ve snaze dostat se do Evropy.

Přístavní město Syrta ovládal IS od června 2015 až do prosince následujícího roku, kdy jej z něj vytlačily místní ozbrojené síly podporované americkými nálety. Teroristická síť od té doby spáchala řadu útoků na jihu Libye. V květnu napadla libyjskou volební komisi a zabila 14 lidí, přihlásila se také k odpovědnosti za zářijový útok na centrálu libyjské státní ropné společnosti NOC v Tripolisu, při němž zahynuli dva zaměstnanci a dva ozbrojenci.