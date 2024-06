V Londýně se od loňského října koná 18. demonstrace na podporu Palestiny

V Londýně se dnes v odpoledních hodinách vydaly na pochod patrně tisíce lidí, kteří demonstrovali na podporu Palestiny proti pokračující válce v Pásmu Gazy, odhadovanou účast policie bezprostředně neuvedla. Podle deníku Evening Standard jde od loňského října v pořadí o osmnáctou manifestaci na podporu Palestiny, kterou svolala aktivistická organizace Palestine Solidarity Campaign.

Z videí na sociálních sítí je patrné, že pochod po asi 3,5 kilometru dlouhé, policií vytyčené trase pokračoval alespoň v prvních hodinách poklidně. Účastníci provolávali hesla jako "Osvoboďte Palestinu!" nebo zavedený, byť kontroverzní slogan "From the River to the Sea, Palestine will Be Free" (Od řeky až k moři, Palestina bude svobodná). Jiní třímali cedule s výzvou "Přestaňte bombardovat Gazu!" nebo se patrně jako Židé vymezovali vůči izraelskému státu se slogany "Judaismus proti státu Izrael" a "Stát Izrael nereprezentuje židovství".

"Každý v Londýně má právo protestovat a my se jej snažíme balancovat s právem každého Londýňana na to, aby mohl trávit den bez strachu z vážného narušení," uvedla zástupkyně londýnské Metropolitní policie Andy Valentineová. Její úřad pro dnešek stanovil přesné časy, od kdy se pochod za Palestinu může konat a kdy se účastníci musejí rozejít. Totéž platí pro protidemonstranty, které svolala organizace Enough is Enough a kteří na dnešek neměli naplánovaný pochod, ale shromáždění na náměstí nedaleko londýnské univerzity King's College.

"Uznáváme, že účastníci obou protestů mají pádné názory. Vyzýváme všechny, aby vykonávali své právo poklidně protestovat a vyhnuli se všem zbytečným konfliktům," uvedla v prohlášení Metropolitní policie.

Dnešní demonstrace se koná v den, kdy úřady v Pásmu Gazy ovládané Hamásem ohlásily, že následkem těžkých bojů ve střední části oblasti zahynuly desítky Palestinců. Tamní úřady ve svých bilancích nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci Hamásu, civilních obětí je však ve válce od loňského října většina.

Válka v Pásmu Gazy začala loni 7. října teroristickým útokem hnutí Hamás a jeho spojenců na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí a dalších asi 250 osob unesli. Při dosud jediném klidu zbraní na konci listopadu bylo propuštěno více než 100 rukojmích výměnou za palestinské vězně. Izraelská odveta podle dnešní bilance ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, které ovládá Hamás, zabila nejméně 36.801 Palestinců a dalších 83,680 zranila.