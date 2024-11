V Německu mohou vánoční přání poslat s novou známkou, která mluví a zpívá

Vánoční přání mohou lidé v Německu letos posílat se známkou, která zpívá a vypráví příběhy. Podle ředitelky poštovních služeb skupiny DHL Nikoly Hagleitnerové jde o první hrající vánoční známku v Německu. Písně a mluvené slovo zazní po přiložení speciální tužky. Pošta natiskla 40 milionů kusů známky s vánočním motivem a podle Hagleitnerové předpokládá, že se všechny za šest týdnů zbývajících do Vánoc prodají.

Německá pošta představuje novou známku s vánočními motivy každý rok. Na té letošní v hodnotě 85 centů je scéna, na které dvě děti pečou vánoční cukroví a třetí píše dopis. V křesle sedí dědeček, který předčítá z vánoční knížky.

Unikátní je přitom známka tím, že se díky inovativní technologii po přiložení speciální interaktivní tužky tiptoi začnou přehrávat zvuky, například píseň "Ve vánoční pekárně". V Německu je tato skladba hamburského písničkáře Rolfa Zuckowského, který se proslavil písněmi pro děti, velmi oblíbená. Na jiném místě po přiložení tužky známka vysvětlí původ Vánoc a některých s nimi spojených tradic. Po kontaktu s místem, na kterém sedí v křesle dědeček nápadně podobný Zuckowskému, zazní vánoční vyprávění.

"Není to elektronické, není v tom čip, je to založené na infračervené technologii," vysvětlil tento týden při představení vánoční známky v berlínském Muzeu komunikace Clemens Maier, šéf firmy Ravensburger. Známý výrobce puzzle, deskových her a dětských knížek na vzniku známky s Německou poštou spolupracoval. Tužka tiptoi se prodává s řadou interaktivních knížek a her firmy Ravensburger, a je tak podle Maiera v mnoha německých domácnostech.

Aby si mohli zvukové záznamy ze známky zájemci přehrát, musejí si na tužku zdarma stáhnout z internetu odpovídající audiosoubory, které se přehrají po kliknutí na různá místa na známce. Pokud děti či dospělí doma tužku tiptoi nemají, mohou si písně a vyprávění přehrát i na internetu.

"Doufám, že naší inovativní a interaktivní známkou nadchneme pro psaní dopisů i tu nejmladší generaci," řekla šéfka poštovních služeb DHL Hagleitnerová. Podle ní pošta připravila 40 milionů kusů vánoční známky. "Mohlo by se zdát, že je to hodně. Ale naštěstí před Vánocemi ještě mnoho lidí v Německu stále píše vánoční přání a vánoční dopisy," řekla. "Takže těch čtyřicet milionů pravděpodobně vystačí tak tak do Vánoc," dodala.

Hrající vánoční známka není první inovací, kterou Německá pošta v posledních letech představila. Loni vydala svou první kryptoznámku, která je kombinací fyzické poštovní známky a sběratelského digitálního tokenu NFT (non-fungible token, nezastupitelný token). Motivem prvního kusu série s historickými stavbami byla berlínská Braniborská brána ztvárněná umělou inteligencí (AI). Od té doby se na přepážkách pošt objevila už i kryptoznámka s katedrálou v Kolíně nad Rýnem a bavorským zámkem Neuschwanstein.