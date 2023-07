V Nizozemsku padla vláda, důvodem byly neshody v otázkách azylové politiky

Nizozemská vláda premiéra Marka Rutteho dnes padla kvůli neshodám ohledně azylové politiky, informovala média s odvoláním na nizozemskou tiskovou agenturu ANP. Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) od loňského ledna vládne společně s levicově liberálními Demokraty 66 (D66), Křesťanskou unií (CU) a Křesťanskodemokratickou výzvou (CDA). Rutte v pozdně večerních hodinách před novináři potvrdil, že složí demisi do rukou rukou krále Willema-Alexandra.

"Není tajemstvím, že koaliční partneři mají velice odlišné názory na migrační politiku. Dnes jsme bohužel museli dojít k závěru, že tyto odlišnosti naši vládu činí nesmiřitelnou. Proto záhy...písemně navrhnu králi demisi celého kabinetu," řekl podle agentury AP Rutte shromážděným novinářům.

Jádrem sporu byl Rutteho nový program, který by měl omezit počet žadatelů o azyl v Nizozemsku. Docílit toho má mimo jiné tím, že znemožní dětem válečných uprchlíků přicestovat do země dříve než po dvou letech a také stanoví horní hranici počtu těchto dětí, které mohou přicestovat. Návrh podpořila CDA, na druhé straně stály D66 a CU, píše server Politico.

Krizové jednání kabinetu začalo ve čtvrtek a pokračovalo do dnešních ranních hodin, aniž by vláda dosáhla kompromisu. Jednání mělo podle očekávání pokračovat i přes víkend, ačkoli nizozemská média uváděla, že Rutte je připravený vládu nechat padnout v případě, že se kabinet nedohodne. Rutte stál v čele Nizozemska od roku 2010 a od srpna 2022 je nejdéle sloužícím premiérem v historii země.

Počet žadatelů o azyl v Nizozemsku loni meziročně stoupl o třetinu na více než 46.000, letos to podle odhadů bude až 76.000. Stovky žadatelů o azyl minulý rok kvůli přetíženému systému trávily měsíce venku bez přístupu k pitné vodě, hygienickým potřebám nebo zdravotní péči, píše Politico.

Rutte loni prohlásil, že se kvůli problémům cítí zahanbeně, když organizace Lékaři bez hranic do Nizozemska, poprvé v historii, poslala tým humanitárních pracovníků, aby zajistil lékařskou léči čekajícím migrantům, píše Reuters. Rutte tehdy slíbil, že podmínky u center zlepší, a to především tím, že sníží počet uprchlíků putujících do Nizozemska. Pro to se mu však nepodařilo získat podporu všech koaličních partnerů.