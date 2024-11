V Norsku začalo druhé slyšení o podmínečném propuštění Breivika

V Norsku dnes začalo druhé slyšení o podmínečném propuštění teroristy Anderse Behringa Breivika, který při atentátech v roce 2011 zabil 77 lidí. Breivik při něm podle agentury DPA řekl, že by v případě propuštění Norsko co nejdříve opustil. Že by pachatel nejhoršího teroristického činu v norských dějinách mohl předčasně opustit vězení, se však neočekává. Verdikt dnes patrně nezazní; soudní jednání je naplánováno na tři dny.

Při příchodu do tělocvičny vězení Ringerike, která byla provizorně přestavěna na jednací sál, Breivik na pozdrav zdvihl pravici a podle norské agentury NTB prohlásil, že už 13 let není člověkem. To je doba, po kterou je za mřížemi. Pětačtyřicetiletý pravicový extremista také řekl, že nadále slouží své "frakci". Nad jeho pravým uchem bylo na jinak vyholené hlavě patrné písmeno "Z", zřejmě na podporu ruské války na Ukrajině.

Prokurátorka Hulda Karlsdottirová pak před soudem vyjádřila přesvědčení, že by neměl být propuštěn, protože nadále představuje nebezpečí.

V srpnu 2012 pětičlenný senát v Oslu jednomyslně rozhodl, že Breivik je vinen ze spáchání útoků v norské metropoli a v jejím okolí, při nichž zahynulo 77 převážně mladých lidí. Dostal tehdy nejvyšší možný trest 21 let odnětí svobody, který je ale možné opakovaně prodloužit.

Zároveň bylo stanoveno, že po deseti letech bude možné přezkoumat možnost předčasného podmínečného propuštění. Tak se skutečně v roce 2022 stalo. Breivik tehdy tvrdil, že už nepředstavuje nebezpečí pro společnost. Norské soudy to ale viděly jinak a možnost předčasného propuštění zamítly.