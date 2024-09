V Pásmu Gazy se podařilo naočkovat proti dětské obrně víc než 560.000 dětí

První dávku očkování proti dětské obrně ve válkou zničeném Pásmu Gazy dostalo více než 560.000 dětí, uvedl dnes šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus a ocenil úspěch první fáze očkování. Ta další má nastat asi za čtyři týdny, informuje agentura DPA.

"Jedná se o obrovský úspěch uprostřed tragické každodenní reality života v celém Pásmu Gazy," uvedl šéf WHO na síti X. Dodal, že první fáze očkování byla dokončena ve čtvrtek.

Očkovací kampaň oznámila WHO 29. srpna po prvním potvrzeném případu dětské obrny za posledních 25 let. Masivní očkování zaměřené na nejméně 90 procent dětí do deseti let začalo 1. září. Podle organizace se izraelská armáda a Hamás dohodly na třech místně i časově omezených přestávkách v bojích. Každé dítě by mělo dostat po čtyřech týdnech ještě druhou dávku.

V první fázi byly nejdříve naočkovány děti v centrální části Gazy, poté na jihu a nakonec na nejhůře dostupném severu válkou zmítaného území. Pásmo Gazy je terčem izraelské ofenzivy už 11 měsíců. Válka v Gaze začala loni 7. října útokem teroristického palestinského hnutí Hamás na Izrael, který v odvetě zahájil masivní bombardování Pásma Gazy a posléze pozemní operaci.

Dětská obrna (poliomyelitida) je vysoce nakažlivé virové infekční onemocnění postihující nervový systém. Ve většině světa se ji podařilo vymýtit právě očkováním. V posledních letech se ale znovu objevila v Afghánistánu, Pákistánu či některých afrických zemích, například v nejlidnatější z nich, Nigérii.