V Polsku bude na seznamu doporučené četby počítačová hra.

Polská počítačová hra This War Of Mine (Tahle moje válka) se dostane na oficiální seznam doporučené četby ministerstva školství. Při návštěvě vývojářské firmy 11 bit studios to oznámil polský premiér Mateusz Morawiecki.

"Polsko se stane první zemí, která svoji počítačovou hru zařadí na seznam doporučené četby ministerstva školství," prohlásil šéf polské vlády. Podle něj bude zařazování her do vzdělávacího systému rozšiřovat fantazii Poláků a přinese něco nového nejen do polské, ale i světové kultury.

Firma 11 bit studios hru This War Of Mine vydala v roce 2014 a nejen v prostředí hráčů měla velký ohlas. Je sice o válce, ale ne z pohledu vojáků. Hráč ji naopak prožívá z pohledu vystrašených a hladových civilistů bojujících o přežití, napsal týdeník Wprost na svých internetových stránkách. Hráči stojí před z morálního hlediska těžkým rozhodováním a musejí se chovat tak, aby postavy, o něž se "starají", válku přežily. Hra je navíc mimořádně zdařilá po grafické stránce.

Vývoj počítačových her zažívá v Polsku v posledních letech boom a podle Wprost tvoří důležitou část polského exportu. Celosvětově se proslavil například Zaklínač (Wiedźmin), hra vytvořená na základě fantasy cyklu od spisovatele Andrzeje Sapkowského. Třetí díl této série daroval někdejší polský prezident Bronislaw Komorowski svému tehdejšímu americkému protějšku Baracku Obamovi.