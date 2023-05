V tureckých volbách žádný z kandidátů nezískal nad 50%, uskuteční se druhé kolo

V Turecku se uskuteční druhé kolo prezidentských voleb, protože žádný z kandidátů nezískal v neděli přes 50 procent hlasů. Oznámil to dnes nejvyšší volební úřad. Podle oficiálních výsledků současný prezident Recep Tayyip Erdogan vyhrál první kolo se 49,5 procenta hlasů, opoziční kandidát Kemal Kiliçdaroglu dostal 44,9 procenta hlasů. Třetí kandidát Sinan Ogan, který do druhého kola nepostupuje, dostal 5,2 procenta hlasů. Turci se k urnám vrátí v neděli 28. května.

Šéf volebního úřadu Ahmet Yener uvedl, že zbývá sečíst ještě několik okrsků ze zahraničí. Ani kdyby všechny tyto hlasy dostal Erdogan, většinu hlasů by nezískal. I v takovém, velmi nepravděpodobném, případě by se tedy muselo konat druhé kolo. Kompletní a oficiální výsledky úřad zveřejní v pátek.

Po konci hlasování v neděli odpoledne SELČ lídři opozice tvrdili, že jejich kandidát Kiliçdaroglu první kolo podle jejich údajů vyhraje. Při sčítání hlasů Erdogan začínal vysoko nad 50 procenty, v průběhu času však jeho podpora klesla pod tuto hranici. Volební účast v Turecku dosáhla 89 procent a v zahraničí 53 procent, uvedla agentura Anadolu.

Po oznámení druhého kola Kiliçdaroglu zveřejnil video, ve kterém vyzval své příznivce, aby nepolevili. "Budu bojovat až do konce," řekl kandidát opozice. Erdogan oznámení volebního úřadu nekomentoval, již dříve řekl, že je připraven jít do druhého kola. Třetí kandidát Sinan Ogan, který zůstal před jeho branami, řekl, že po konzultacích se svými voliči oznámí, co v druhém kole udělá. Kandidát, který v neděli dostal bezmála tři miliony hlasů, by mohl volbu prezidenta podle odborníků výrazně ovlivnit. Médiím řekl, že je ochoten jednat s oběma kandidáty a že má několik priorit, ze kterých nechce slevit. Jedná se například o boj proti kurdským radikálním skupinám a návrat uprchlíků do Sýrie.

Podle dat tureckých agentur nedělní volby vyhrál Erdoganův blok stran, který získal přes 49 procent hlasů a bude mít v parlamentu většinu. Druhý byl blok stran, které navrhly na prezidenta Kiliçdaroglua. Dostal zhruba 35 procent hlasů. Do parlamentu se se ziskem zhruba deseti procent dostane také aliance prokurdských stran.

Podle mezinárodních pozorovatelů měli Erdogan a jeho tábor ve volbách "neospravedlnitelnou výhodu", a to hlavně v přístupu k médiím. Uvedli to dnes mezinárodní pozorovatelé z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a Rady Evropy. Práci nezávislých médií navíc vládní činitelé omezují skrze například žaloby na ochranu cti či zásahy policie. Pozorovatelé také kritizovali nedostatečnou transparentnost volebních orgánů při sčítání hlasů či málo důrazná opatření, která by usnadnila hlasování lidem, které zasáhlo ničivé zemětřesení z počátku února. Současně se pozorovatelé domnívají, že volby byly dobře zorganizované a obešly se bez větších incidentů. V jejich rámci se uskutečnila skutečná soutěž mezi politickými subjekty.

Druhé kolo prezidentských voleb se v Turecku uskuteční poprvé od změny ústavy v roce 2017, která zavedla přímou volbu hlavy státu.