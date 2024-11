V USA vrcholí kampaň, Trump s Harrisovou do poslední chvíle bojují o voliče

Ve Spojených státech vrcholí kampaň před prezidentskými volbami, republikánský kandidát Donald Trump i jeho demokratická soupeřka Kamala Harrisová chtějí do posledních chvil bojovat o přízeň voličů. Průzkumy veřejného mínění očekávají těsný výsledek. Pozornost obou kandidátů se proto soustředí na sedm amerických států, kde ani jeden z nich nemá jasnou podporu a které souboj o post šéfa Bílého domu pravděpodobně rozhodnou.

Prezidentské a kongresové volby se konají v úterý 5. listopadu, přes 60 milionů lidí však již hlas odevzdaly předčasně a také korespondenčně. V USA, kde žije přes 334 milionů obyvatel, má podle BBC volební právo asi 240 milionů lidí. Hlasovat však mohou až na výjimky jen registrovaní voliči. Těch bylo v předchozích prezidentských volbách v roce 2020 asi 168 milionů.

Trump podle informací zpravodajské televize CNN uzavře turné cest po USA v pondělí, tedy den před hlasováním. Učiní tak v Grand Rapids v Michiganu. Jeden z Trumpových poradců stanici řekl, že výběr Grand Rapids vzešel z pověrčivosti. Právě zde totiž někdejší prezident sérii mítinků ukončil už v letech 2016 a 2020. Poté se očekává, že odletí do svého sídla Mar-a-Lago v Palm Beach na Floridě, kde chce osobně volit.

Odlet na Floridu pro Trumpa neznamená konec kampaně, pokračovat v ní chce i ze své rezidence přes telemost.

Ještě před ukončením kontaktní kampaně v Grand Rapids navštíví Trump další takzvané kolísavé státy, kterými jsou vedle Michiganu také Arizona, Georgia, Nevada, Pensylvánie, Severní Karolína a Wisconsin. Na tyto americké regiony se zaměřila i Harrisová. Její tým pro poslední mítinky hledá podle CNN taková místa, která co nejvíce podtrhnou její vize, volební program a také vážnost prezidentského úřadu.

Jedním z takových míst se stal park The Ellipse ve Washingtonu jen pár desítek metrů od Bílého domu. V tomto parku Trump 6. ledna 2021 promluvil ke svým příznivcům, před kterými znovu zopakoval fámy o podvodech, které zajistily vítězství demokrata Joea Bidena. Dav následně zaútočil na budovu Kongresu. Ten kvůli tomu musel odložit formální potvrzení výsledků prezidentských voleb, ve kterých Biden porazil Trumpa.

Harrisová v úterním projevu v parku The Ellipse varovala před Trumpem, který podle ní chystá pomstu svým odpůrcům. Voličům přislíbila, že pokud hlasování vyhraje, stane se prezidentkou všech Američanů, tedy nejen demokratů, ale i republikánů a nezávislých.

Jedním z hlavních témat kampaně se stala otázka potratů. Předloni Nejvyšší soud USA po téměř 50 letech přelomovým rozhodnutím zrušil federální právo na interrupci, čímž jednotlivým státům umožnil rozhodovat o zákazu umělého ukončení těhotenství. Harrisová, která právo žen na interrupci podporuje, se snaží získat na svou stranu i ty, kteří s potraty nesouhlasí. Upozorňuje například na to, že zákaz umělého ukončení těhotenství poškozuje i ženy, které se staly obětí znásilnění.

Trumpův postoj v této oblasti se během let několikrát měnil. Ještě na konci 90. let podporoval právo na potrat. V roce 2016 se jako prezidentský kandidát naopak postavil za federální zákaz interrupcí, nyní však říká, že jako prezident by takový zákon odmítl podepsat.

Velkým Trumpovým slibem je rozsáhlý program deportací, který označuje za největší v historii USA. Rychlé vyhoštění lidí, kteří jsou v USA nelegálně, avizovala rovněž Harrisová. Ta zároveň upozorňuje na to, že Američané jsou národem přistěhovalců, proto je třeba otevřít cestu k občanství těm, kteří už v USA tvrdě pracují.

Zda Spojené státy poprvé povede žena, nebo se do Bílého domu vrátí Trump, nelze předem stanovit. Průzkumy veřejného mínění jsou mimořádně těsné. Podle sondáže agentur Reuters/Ipsos se dosavadní náskok Harrisové nad Trumpem snížil na poměr 44 ku 43 procentům.

Velmi vyrovnané jsou průzkumy také v jednotlivých kolísavých státech, obzvláště pak v Pensylvánii, která má pro oba kandidáty klíčový význam. Pensylvánie má totiž ve sboru volitelů, který nakonec prezidenta zvolí, 19 hlasů, což je nejvíce ze sedmi klíčových států.

Američané ve volbách nevybírají přímo prezidentského kandidáta, ale volitele, který za ně hlavu státu vybere. Volitelů je 538, k cestě do Bílého domu tak Trump s Harrisovou musí získat 270 z nich.

Vedle prezidentských voleb Američané vyberou nové složení Sněmovny reprezentantů a také třetinu Senátu. Sněmovnu nyní kontrolují republikáni. Zda si většinu udrží, není jasné. Podle portálu 270toWin jsou šance vyrovnané. V Senátu mají většinu demokraté, podle 270toWin však tuto komoru Kongresu zřejmě ovládnou republikáni. Demokraté souboj nevzdávají a věří, že možná nečekaná vítězství v Texasu a na Floridě jim kontrolu nad Senátem znovu zajistí.