V4 není jednotná v pohledu na podporu Ukrajiny, má smysl otevřeně debatovat, uvedl český velvyslanec v Polsku

Ve Visegrádské skupině (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) je zásadní rozdíl v pohledu na podporu Ukrajiny, na to, jakým způsobem válka vznikla a proč se tak Rusko chová. V4 není jednotná, je ale prostorem, v němž se takové věci musí partnerům říkat zřetelně a jednoznačně. V rozhovoru to ČTK řekl Břetislav Dančák, český velvyslanec v Polsku.

Rozdíly v náhledu na konflikt mezi Českem a Polskem na jedné straně a Slovenskem a Maďarskem na druhé byly znatelné mimo jiné při jednání premiérů zemí V4 v Praze předminulý týden, předseda české vlády Petr Fiala (ODS) také minulý týden oznámil, že se v dohledné době neuskuteční konzultace kabinetů ČR a SR.

Podle Dančáka by bylo jednoduché spolupráci ve formátu V4 ukončit, jedinou právně zakotvenou institucí je Mezinárodní visegrádský fond. "To je jednoduché řešení, ale žijeme v době, kdy jednoduchá řešení nepřináší nejlepší výsledky. Myslím si, že má větší smysl investovat čas a aktivitu do něčeho, co může svědčit z dlouhodobého hlediska i o naší určité míře odpovědnosti vůči středoevropskému regionu," poznamenal velvyslanec.

Bez Visegrádské skupiny by podle Dančáka zbylo sousedství se zeměmi, se kterým si stejně Česko bude muset poradit a rozvíjet ho ku prospěchu české zahraniční politiky a českých národních zájmů. "Takže pokud je tam nějaký prostor pro debatu uvnitř existujícího formátu, jako je V4, tak se o to pokoušejme a dělejme to. Pokud to opravdu nepůjde, tak prostě ten Visegrád skončí," dodal velvyslanec. Jednání premiérů mělo podle něj smysl minimálně v tom ohledu, že všichni zřetelně viděli protiklady a mohli si vytvořit názor, zda je smysluplnější konání jedné či druhé strany.

Před jednáním V4 se v Praze sešli Fiala s polským premiérem Donaldem Tuskem. Jejich schůzka mohla být vnímána i jako příprava na následující setkání všech čtyř předsedů vlád. "Bylo jednoznačně dobře, že se potkali premiéři Tusk a Fiala nejdříve bilaterálně," řekl velvyslanec. To, že hned poté následovala schůzka premiérů V4, podle něj bylo zajímavě načasované. "Ale pro nás bylo klíčové, aby premiér Tusk navštívil Českou republiku a Prahu v rámci oficiální návštěvy," dodal.

Česko-polské vztahy považuje za výborné a v posledních měsících dynamické. Polsko podle velvyslance Českou republiku bere jako velmi důležitého a silného partnera v otázkách bezpečnosti. Po výměně vlády v Polsku se opětovně nastavují osobní vazby mezi premiéry a ministry, nicméně spolupráce je kontinuální. "Pokud měla předchozí polská vláda v zahraniční politice odlišné stanovisko k evropské integraci, k působení v EU, rozhodně to nemělo dopad na bilaterální vztahy s Českou republikou tak, abychom si mohli myslet, že nás nějak přehlížela nebo nevěnovala dostatečnou pozornost sousedské spolupráci," míní Dančák.

Tusk s Fialou také předminulý týden oznámili, že se uskuteční společné zasedání vlád ČR a Polska. Naposledy se konalo loni v červenci v polských Katovicích. Podle Dančáka by se mělo uskutečnit na podzim, termín se ale stále hledá.

Česko-polské vztahy v minulosti zatěžoval mimo jiné spor ohledně těžby v hnědouhelném dole Turów poblíž českých hranic kvůli zátěži pro život obyvatel i životní prostředí. Otázka se vyřešila mezistátní dohodou o řešení vlivu těžební činnosti, kterou podepsali v lednu 2022 Fiala a tehdejší polský premiér Mateusz Morawiecki.

Zatímco opoziční strany či ekologické organizace kritizovaly dohodu jako nedostatečnou a uspěchanou, podle Dančáka byla dojednána s velkou pečlivostí a se zohledněním reálných dopadů. "V tuto chvíli, myslím, česká ani polská strana nevidí zásadní důvod k hlubší revizi dohody," poznamenal velvyslanec. Je podle něj funkční.