Válka v Gaze nejspíš potrvá dalších sedm měsíců, řekl izraelský představitel

Válka v Pásmu Gazy potrvá pravděpodobně ještě dalších sedm měsíců. Dnes to podle agentur AP a AFP prohlásil izraelský poradce pro národní bezpečnost Cachi Hanegbi. Izrael začal svou ofenzivu proti palestinskému hnutí Hamás po jeho teroristickém útoku ze 7. října loňského roku. Hanegbi také uvedl, že izraelská armáda kontroluje 75 procent nárazníkové zóny mezi Pásmem Gazy a Egyptem. Armáda později oznámila, že už kontroluje celé toto území.

"Předpokládáme dalších sedm měsíců bojů," uvedl Hanegbi. To je podle něj nezbytný čas pro dosažení vytyčených cílů. "Vítězství pro nás znamená zničení vojenských kapacit Hamásu, návrat všech rukojmích a zaručení jistoty, že po konci války nebude z Pásma Gazy přicházet (pro Izrael) žádná hrozba," uvedl činitel.

Na začátku května izraelská armáda zahájila pozemní operace na jihu Pásma Gazy a u města Rafáh. Hanegbi řekl, že díky tomu má nyní Izrael pod kontrolou 75 procent nárazníkové zóny, která je často označována jako Filadelfský koridor, u hranice mezi Pásmem Gazy a Egyptem. Armáda později uvedla, že má "operační kontrolu" nad celou touto zónou, která měří zhruba 14 kilometrů. Na většině její délky má Izrael své vojáky, jednu menší část však kontroluje ze vzduchu či za použití jiných zařízení, píše server The Times of Israel.

"Filadelfský koridor byl používán Hamásem jako přívod kyslíku, skrze který mohl pašovat zbraně do Pásma Gazy," řekl mluvčí izraelské armády Daniel Hagari. Dodal, že izraelská armáda nalezla v koridoru řadu odpalovacích zařízení, které Hamás používal ke svým vzdušným útokům na Izrael. Podle Hagariho Hamás využíval toho, že zařízení se nacházela jen několik desítek metrů od hranice s Egyptem.

Nejmenovaný vysoce postavený egyptský činitel ve vyjádření pro televizi Al-Káhira izraelská tvrzení o pašování zbraní z Egypta do Pásma Gazy skrze tunely odmítl. "Izrael používá tato tvrzení pro pokračování své vojenské operace v Rafáhu a pro prodloužení války (v Pásmu Gazy)," řekl činitel.

Kontrola nad tímto územím je pro Izrael podle Hanegbiho klíčová, protože oblast slouží pro pašování zboží a vojenského vybavení do Pásma Gazy. "Společně s Egypťany musíme předejít pašování zbraní (do Pásma Gazy)," uvedl blízký spolupracovník premiéra Benjamina Netanjahua. Izraelská armáda podle serveru The Times of Israel tvrdí, že Hamás už nemůže pašovat zbraně z Egypta, když je oblast pod kontrolou izraelských vojáků. K pašování sloužila palestinskému hnutí síť tunelů.

O poválečné budoucnosti Pásma Gazy se podle Hanegbiho stále jedná. Pro izraelskou vládu je klíčové, aby zajistila bezpečnost pro Izrael a aby "Palestinci byli zodpovědní za své životy". "Nechceme v Pásmu Gazy vládnout," zdůraznil.

Od začátku bojů podle izraelského tisku uplynulo 236 dní. Od té doby dle úřadů v Pásmu Gazy, které kontroluje hnutí Hamás, zahynulo v bojích na 36.000 lidí. Údaj však nerozlišuje mezi bojovníky a civilisty. Konflikt vyvolal krvavý teroristický útok Hamásu ze 7. října, kdy podle izraelských úřadů zahynulo na 1200 lidí.