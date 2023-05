Ve Francii chce vláda zakázat prodej bazénů, příčinou je sucho

V části jižní Francie bude zakázán prodej zahradních bazénů kvůli zhoršujícímu se nedostatku vody, informoval server BBC News. Francouzský ministr pro životní prostředí Christophe Béchu uvedl, že v departementu Pyrénées-Orientales, který sousedí se španělským Katalánskem, bude od 10. května oficiálně vyhlášen "krizový" stav sucha. Od stejného data začne platit zákaz mytí aut, zalévání zahrad i napouštění bazénů.

Béchu vysvětlil, proč se úřady rozhodly přistoupit k zákazu prodeje zahradních bazénů: "Je to proto, aby se lidé nenechali zlákat k tomu, co ve skutečnosti stejně dělat nesmějí - tedy k jejich napouštění," uvedl.

"Pyrénées-Orientales jsou departementem, kde už více než rok nepršelo celý den. Když jste v takové krizi, je to opravdu jednoduché: jde o pitnou vodu a nic jiného," řekl Béchu. "Změna klimatu je tady a teď. Musíme se vymanit z naší kultury hojnosti. Musíme projevit mnohem větší zdrženlivost v tom, jak využíváme zdroje, které máme," dodal.

Letošní suchá zima ve Francii zhoršila stav již tak vyčerpaných zásob vody z roku 2022.

Deštivý březen přinesl zemědělcům částečnou úlevu, protože zvlhčil půdu před výsadbou, ale hladina podzemní vody zůstala nebezpečně nízká, zejména v oblasti Středozemního moře. Pouze Bretaň a Akvitánie na jihozápadě jsou na tom relativně dobře.

Pyrénées-Orientales se staly čtvrtým departementem, kde je sucho oficiálně na "krizové" úrovni. Více než 40 dalších - což představuje téměř polovinu země - je již na úrovni "výstrahy" nebo "bdělosti", což předznamenává ještě větší nedostatek než v loňském roce.

V některých oblastech jsou hladiny vodonosných vrstev tak nízké, že se odborníci obávají prosakování solí z moře, což by způsobilo, že by se voda z vodovodu nedala pít. Jejich nízká hladina také znamená vyšší koncentraci znečišťujících látek, což by mohlo rovněž vážně poškodit kvalitu vody.

Prezident Emmanuel Macron minulý měsíc vyhlásil celostátní vodní program a slíbil investice, které mají omezit úniky vody a zvýšit recyklaci. Nastínil také "progresivní vodné", podle kterého by spotřeba nad určité množství - například pro bazény - byla zpoplatněna vyššími sazbami.

Podle Béchua hrozí, že v letošním roce přijde o dodávky vody přibližně 2000 vesnic a měst. V loňském roce mělo vážné problémy 1000 obcí, z nichž asi 400 muselo být vybaveno lahvemi nebo mobilními cisternami.

"Válka o vodu vyvolaná poklesem zásob je skutečnou hrozbou pro naši národní soudržnost," řekl ministr.