Ve Francii se rozhoduje o zúžení městského okruhu

Francouzi mají ode dneška možnost vyjádřit se k možnému zúžení pařížského městského okruhu pro většinu uživatelů. Socialistická starostka Anne Hidalgová navrhuje jeden z pruhů na nejvytíženější silnici v Evropě vyhradit pro vozidla, jejichž provoz má nižší dopad na životní prostřední, tedy vozy hromadné dopravy a sdílená auta či vozy taxislužby. Změny by platily od roku 2030. První veřejná debata je v plánu na dnešní večer, nejen obyvatelé Paříže a okolí mají možnost se vyjádřit přes on-line formulář do 28. května, uvedl server deníku Le Monde.

Plán radnice navazuje na proměny města před letními olympijskými hrami, které Paříž hostí příští rok. Během her bude jeden pruh městského okruhu, který v těchto dnech slaví 50 let od zahájení provozu, vyhrazen pro sportovce a jejich týmy. Má to přispět k rychlým a včasným přesunům mezi ubytováním a sportovišti, píše AFP. Dva pruhy chce stát vyhradit na dálnicích A1 a A13 v okolí lokalit spojených s olympiádou.

Hlasující se mohou vyjádřit k několika otázkám o omezení provozu na okruhu. Otázky se týkají hodin a dní v týdnu, v nichž by omezení platilo, pro koho by byl pruh vyhrazen nebo o možnosti omezit rychlost na celém okruhu v době zavedení prioritního pruhu.

Na stránkách hlasování se objevují komentáře striktně odmítající vznik takového pruhu, část hlasujících to schvaluje a zároveň volá po posílení autobusů nebo "zavedení na zkoušku".

K odpůrcům návrhu patří šéfka regionu Ile-de-France, který obklopuje Paříž, republikánka Valérie Pécresseová. Uzavřít jeden pruh podle ní není možné "jednoduše kvůli objemu dopravy". Jen 20 procent uživatelů okruhu jsou Pařížané, 40 procent cest jde na vrub obyvatel předměstí, cituje AFP Pécressovou.

Po pařížském okruhu, který měří 35 kilometrů, projede denně v průměru jeden milion aut. V roce 2019 to byla podle institutu Forum Vies Mobiles nejfrekventovanější silnice v celé Evropě. V roce 2021 se při hlasování o "zrušení" jednoho pruhu vyjádřilo 90 procent z 79.000 hlasujících proti. Hidalgová ale teď tvrdí, že by nešlo o zrušení pruhu, ale jeho transformaci.