Ve věku 82 let zemřel hudební producent, skladatel a zpěvák Frank Farian, který založil celosvětově úspěšné skupiny Boney M. a Milli Vanilli

Ve věku 82 let zemřel ve Spojených státech německý hudební producent, skladatel a zpěvák Frank Farian, který založil celosvětově úspěšné skupiny Boney M. a Milli Vanilli a je spoluautorem řady jejich hitů. Informovala o tom dnes společnost Allendorf Media jménem rodiny muže, jehož rodné jméno je Franz Reuther, ale od 60. let vystupoval pod novým jménem. Farian zemřel pokojně doma v Miami na Floridě.

Farian se ve světě proslavil jako hudební producent a skladatel, jako zpěvák šlágrů byl známý spíše v Německu. Je spolupodepsán pod hity Boney M. jako Daddy Cool, Rasputin nebo Ma Baker. Světové taneční hity skládal jako na běžícím pásu, napsala dnes agentura DPA.

Farian produkoval diskotékové hity od 70. let minulého století. Jeho písně jsou "klasikami popu a soundtrackem jedné generace", poznamenala dále DPA.

Farian se narodil jako Franz Reuther v západoněmeckém městečku Kirn an der Nahe. Učil se na kuchaře a v roce 1963 nahrál se svou tehdejší kapelou Frankie Farian und die Schatten první desku Shouting Ghost. Později se prosadil jako zpěvák šlágrů a standardů jako Smoke Gets in Your Eyes.

Diskotékovou formaci v mezinárodním složení Boney M. založil v roce 1975, ale nikdy nevystupoval jako její člen, ačkoli jí na nahrávkách sám propůjčoval mužský hlas. Na konci 80. let Farian založil diskopopové duo Milli Vanilli, které se v roce 1990 rozpadlo poté, co se ukázalo, že jeho členové, Francouz Fab Morvan a Němec Rob Pilatus, své písně nezpívají sami a používají playback.