Venezuelská opozice tvrdí, že doloží jasné vítězství svého kandidáta

Venezuelská opozice tvrdí, že může doložit své nezvratné vítězství v nedělních prezidentských volbách. Opoziční vůdkyně María Corina Machadová prohlásila, že má k dispozici 73,2 procenta volebních záznamů, které dokazují jasné vítězství prezidentského kandidáta Edmunda Gonzáleze Urrutii.

Vládou kontrolovaný volební orgán však již v pondělí vyhlásil za vítěze dosavadního autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, aniž by zveřejnil výsledky voleb. V reakci na to vyrazily do ulic venezuelských měst demonstrovat tisíce lidí; některé z protestů se bezpečnostní složky snažily rozehnat slzným plynem a gumovými projektily.

Ústřední volební komise prohlásila Madura zvoleným prezidentem na třetí šestileté období, od roku 2025 do roku 2031. Podle komise získal Maduro po sečtení 80 procent okrsků 51 procent hlasů, kdežto González Urrutia 44 procent.

Opozice naproti tomu uvedla, že může doložit jasné vítězství svého kandidáta. "Míříme k demokracii, 25 let je dost. Je na čase, aby odešli," prohlásila podle agentury Reuters šéfka kampaně Machadové Magalli Medaová v narážce na čtvrtstoletí vlády levicových autoritářů zahájené Madurovým předchůdcem Hugem Chávezem.

Opozice tvrdí, že se chystá zveřejnit záznamy o hlasování z volebních místností a vyzvala své stoupence, aby se dnes odpoledne místního času (večer SELČ) shromáždili k pokojným oslavám opozičního vítězství. Podle Reuters bylo však některým jejím pozorovatelům znemožněno záznamy pořídit a opozice nemá záznamy zdaleka kompletní.

Maduro v reakci na opoziční prohlášení uvedl, že režim ví, jak v podobné situaci postupovat a jak "porazit šiřitele násilí". Již předtím obvinil opozici ze "lží a manipulací". Předvolební průzkumy dávaly výrazný náskok až desítek procentních bodů opozičnímu kandidátovi.

K přezkoumání výsledků vyzvalo Caracas devět zemí Latinské Ameriky, které zároveň na středu svolaly zasedání rady Organizace amerických států (OAS), jež sdružuje tři desítky amerických zemí, včetně Spojených států. Bílý dům uvedl, že má obavy, zda oznámený výsledek odráží vůli venezuelského lidu. Ke zveřejnění kompletních výsledků vyzvaly další země jako Německo, Španělsko či Brazílie. Peru nařídilo venezuelským diplomatům opustit zemi a uruguayský ministr zahraničí prohlásil, že jeho země nikdy neuzná Madura za prezidenta.

Tisíce obyvatel Venezuely vyrazily v pondělí navečer protestovat proti tomu, že se podle nich Maduro snaží "ukrást volby". Policie proti části demonstrantů nasadila slzný plyn.

Skupina opozičních představitelů, která kvůli obavám ze zatčení dlouhodobě pobývá na argentinském velvyslanectví v Caracasu, v pondělí večer uvedla, že se k nim snažily proniknout venezuelské bezpečnostní složky.