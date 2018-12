Věříš ještě na Santu? Trump sebral malému chlapci iluze

Americký prezident Donald Trump vyvolal opět pozdvižení na sociálních sítích. Tentokrát si vysloužil kritiku za to, že zřejmě sebral malému chlapci iluze ohledně Santa Clause. Učinil tak v tradičních telefonátech, jimiž děti každý rok před Vánocemi zjišťují, kdy už k nim dědeček v červené kombinéze s dárky dorazí.

Děti volají do velení protivzdušné obrany (NORAD), které tuto recesistickou službu už mnoho let o Vánocích poskytuje. Několik telefonátů ale bylo v pondělí přepojeno do Bílého domu, kde na ně odpovídal Trump a jeho manželka Melanie. Ta na twitteru napsala, že pomoci dětem vystopovat Santu je jednou z jejích "nejoblíbenějších tradic".

"Stále věříš na Santu? Protože v sedmi letech už to není obvyklé, ne?," zeptal se Trump v pondělí večer sedmiletého chlapce. Jeho odpověď média nezveřejnila, podle CNN ale Trumpa rozesmála.

Na sociálních sítích se rázem vzedmula vlna komentářů. "Vlastně neexistuje ani nebe, když umřete, shnijete v zemi a sežerou vás červi. Tak veselé Vánoce," napsal například v reakci americký scenárista Dan Amira.

"Trump dělá hodně věcí špatně, ale naznačit sedmiletému dítěti, že Santa neexistuje je asi jedna z mála správných věcí, kterou v úřadu udělal," komentoval událost další uživatel twitteru. "Někdo to udělat musí," dodal.

Informace o pohybu Santa Clause se sobím spřežením, v němž vozí dětem dárky, poskytují už několik desítek let dobrovolníci Velení protivzdušné a kosmické obrany Severní Ameriky (NORAD). Nápad se zrodil v roce 1955, kdy plukovník Harry Shoup před vánočními svátky zvedl vyzvánějící telefon v očekávání, že uslyší rozkaz nadřízeného generála. Ke svému překvapení ale slyšel dětský hlas a přání promluvit se Santa Clausem. Nápad zaujal velení NORAD, které přes média pak zřídilo speciální vánoční telefonickou linku.