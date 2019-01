Většina světa již úspěšně oslavila příchod nového roku

Po Austrálii a Asii oslavili příchod nového roku Evropané a Afričané. V Londýně po více jak roční pauze dvanáctkrát odbil zvon Big Ben. Desítky tisíc lidí přivítali nový rok u berlínské Braniborské brány. Mezi 300 tisíci lidmi na pařížské třídě Champs-Elysées byly podle policie jen dvě stovky lidí z hnutí žlutých vest. Půlnoční oslavy na planetě kvůli místním administrativním úpravám a časovým vyrovnáváním potrvají dohromady 26 hodin.

Slavný zvon Big Ben ve věži Westminsterského paláce, sídle britského parlamentu, se odmlčel v srpnu 2017 kvůli generální opravě viktoriánských hodin i věže, která má celkem trvat čtyři roky. Nový rok přivítal dvanácti údery.

Desetitisíce lidí se shromáždili u berlínské Braniborské brány. Oslavy zde doprovázela přísná bezpečnostní opatření. V centru německé metropole bylo nasazeno 1300 policistů. Lidé slavící nový rok nemohli do ohrazené zóny brát pyrotechniku, lahve či velké batohy.

Oslavy ve Francii předznamenaly obavy z dalšího shromáždění hnutí žlutých vest. Doposud protesty hnutí proti daňové a sociální politice francouzské vlády provázely střety s policií a výtržnosti. Na pařížskou třídu Champs-Elysées jich ale dorazily jen dvě stovky, napsala agentura AP. Po celé zemi bylo mimořádně nasazeno 148 tisíc členů bezpečnostních sil, z toho 12 tisíc jen v Paříži.

WATCH LIVE: Amazing New Year's celebrations in Paris as France welcomes 2019 with a massive party. @SkyNews #Paris #France #HappyNewYear2019 #NewYearsEve #HappyNewYearhttps://t.co/DZmx0BgMyG