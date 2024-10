Více než 200.000 lidí zrušilo digitální předplatné WP kvůli nepodpoře Harrisové

Více než 200.000 lidí už zrušilo své digitální předplatné amerického listu The Washington Post (WP) poté, co se na poslední chvíli rozhodl nevyjádřit podporu demokratce Kamale Harrisové před prezidentskými volbami, uvedla dnes americká rozhlasová společnost NPR. Deník nepodpořil ani jednoho ze dvou hlavních prezidentských kandidátů poprvé za 36 let, a to z rozhodnutí majitele listu, amerického miliardáře Jeffa Bezose.

Počet zrušených předplatných tvoří podle NPR osm procent ze všech 2,5 milionu předplatitelů, mezi nimiž jsou i ti, kteří pravidelně odebírají tištěné vydání.

WP uvedl, že nepodpoří žádného z kandidátů tento rok a ani při žádných dalších volbách, i když redakce listu měla původně připravený článek na podporu Harrisové, který nakonec nevydala.

Sdružení novinářů listu vyjádřilo obavy, že vedení deníku zasahuje do práce redakce, část sloupkařů rozhodnutí označila za "strašnou chybu".

Novináři Bob Woodward a Carl Bernstein, kteří společně rozkryli kauzu Watergate, jež v roce 1974 vedla až k pádu prezidenta Richarda Nixona, rozhodnutí nepodpořit žádného z kandidátů označili za ignorování "zdrcujících reportážních důkazů deníku Washington Post o hrozbě, kterou Donald Trump představuje pro demokracii".