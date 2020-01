VIDEO: Letadlu upadl podvozek, zastavilo se až na silnici

Z přistávací dráhy na jihozápadě Íránu sjelo dopravní letadlo, které se zastavilo až na ulici města Máhšahr. Na palubě bylo 150 cestujících, kterým se podařilo vystoupit, uvedla agentura AP. Nikdo nebyl vážně zraněn.

Letadlu na trase z Teheránu upadl podvozek. Státní televize zveřejnila snímky letadla, na kterých je vidět, jak situaci sledují kolemjdoucí i lidé z automobilů. Ti také pomáhali pasažérům dostat se na zem.

Podle televize letadlo přistálo prudce a ztratilo při tom podvozek. Letadlo patří íránské společnosti Caspian a jde o stroj McDonnell Douglas.

Agentura AP v této souvislosti připomíná, že se Írán stále vzpamatovává z katastrofy ukrajinského letadla, které 8. ledna sestřelily u Teheránu íránské revoluční gardy. O život tehdy přišlo 176 lidí.

