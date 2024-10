Vizitky letošních laureátů Nobelovy ceny za ekonomii (řazeni abecedně):

Daron Acemoglu (57)

- Americko-turecký ekonom arménského původu působí zejména v oblasti politické ekonomie. Dlouhodobě se věnuje zkoumání historických kořenů prosperity, chudoby a vlivu nových technologií na ekonomický růst, zaměstnanost a nerovnost. Je zastáncem regulované tržní ekonomiky. Od roku 1993 působí na Massachusettském technologickém institutu (MIT), kde je od roku 2019 profesorem.

- Je autorem stovek vědeckých prací. Spolu s Jamesem Robinsonem napsal knihu o krizi institucí Proč státy selhávají (2012), která se stala bestsellerem. Spolu se Simonem Johnsonem je autorem knihy Moc a pokrok: Tisíciletý boj o technologii a prosperitu (2023). Obě knihy vyšly i v českém překladu.

- Je držitelem řady ocenění, v roce 2005 obdržel medaili Johna Batese Clarka, která se uděluje ekonomům mladším 40 let. V průzkumu mezi americkými ekonomy z roku 2011 se umístil třetí za Paulem Krugmanem a Gregem Mankiwem v seznamu "oblíbených žijících ekonomů mladších 60 let". V roce 2015 byl podle údajů databáze RePEC (Research Papers in Economics) nejcitovanějším ekonomem za posledních deset let.

- V roce 2022 vyslovil předpoklad, že rostoucí automatizace továren ve Spojených státech časem povede k přebytku pracovních sil. To podle něj bude vytvářet tlak na pokles mezd, pokud uvolnění pracovníci nenajdou práci v jiných odvětvích. "Pokud bude automatizace pokračovat velmi rychlým tempem, může zničit spoustu pracovních míst," uvedl Acemoglu. "(Nynější) nedostatek pracovních sil nebude mít trvalý charakter. Je to přechodný stav," dodal ekonom.

- Narodil se 3. září 1967 v Istanbulu. Vystudoval britskou Univerzitu v Yorku a poté Londýnskou ekonomickou školu (LSE).

Simon Johnson (61)

- Britsko-americký ekonom. Je profesorem podnikání na MIT Sloan School of Management v americkém Massachusetts a vedoucím pracovníkem Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomii. Působí jako vědecký pracovník Národního úřadu pro ekonomický výzkum (NBER), vědecký pracovník londýnského Centra pro výzkum ekonomické politiky (CEPR) a je členem mezinárodního poradního sboru Centra pro sociální a ekonomický výzkum (CASE).

- V letech 2006 až 2008 byl hlavním ekonomem Mezinárodního měnového fondu (MMF).

- V minulosti byl také spoluředitelem projektu NBER pro Afriku, členem panelu ekonomických poradců rozpočtového úřadu Kongresu, členem poradní skupiny Úřadu finančního výzkumu amerického ministerstva financí, kde byl předsedou podskupiny pro globální rizika.

- Je členem redakční rady čtyř akademických ekonomických časopisů. Společně s Jamesem Kwakem napsal knihu 13 bankéřů: Převzetí Wall Street a příští finanční zhroucení (2010), ve které popisuje příčiny a dopady burzovního krachu na Wall Street v roce 2008. Podle autorů knihy jsou úzké vazby mezi finančníky a politiky důvodem, proč nebyl za krach na Wall Street nikdo potrestán. Spolu s Daronem Acemogluem je autorem knihy Moc a pokrok: Tisíciletý boj o technologii a prosperitu (2023).

- Narodil se 16. ledna 1963 v Sheffieldu. Vystudoval Oxfordskou univerzitu, kde získal bakalářský titul, poté absolvoval magisterský program na Manchesterské univerzitě a v roce 1989 získal titul Ph.D. na Massachusettském technologickém institutu.

James A. Robinson

- Britský ekonom a politolog. Zabývá se výzkumem základních příčin ekonomické a politické divergence v historickém vývoji i v současnosti při využití matematických metod i kvalitativních a terénních výzkumů používaných v jiných společenských vědách. Hlavním předmětem jeho zájmu jsou země v subsaharské Africe a v Latinské Americe. Působil například v Bolívii, Kolumbii, na Haiti, v Nigérii, Sieře Leone, Jihoafrické republice a Zimbabwe.

- V současnosti působí jako ředitel Pearsonova institutu pro studium a řešení globálních konfliktů při Chicagské univerzitě, kde je také profesorem. V letech 2004 až 2015 působil na Harvardské univerzitě a v minulosti také na Kalifornské univerzitě v Berkeley či na Melbournské univerzitě. V letech 1994 až 2022 učil na letní škole na Andské univerzitě v Bogotě.

- Dlouhodobě spolupracuje s Acemogluem, se kterým napsal knihu Ekonomické kořeny diktatury a demokracie (2006), Proč státy selhávají (2012) a Úzký koridor - Státy, společnosti a osud svobody (2023).

- Narodil se 27. února 1960. Vystudoval Londýnskou ekonomickou školu (LSE), následně Warwickou univerzitu a americkou Yaleovu univerzitu.