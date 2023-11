Vláda Maďarska rozeslala mezi své občany anketu, ve které vyjádřila kritický postoj k podpoře Ukrajiny Evropskou Unií

Maďarská vláda dnes rozeslala občanům anketu, v níž se mimo jiné táže, zda by měla Evropská unie vyčleňovat prostředky pro Ukrajinu. Uvedla to agentura Reuters, která to zhodnotila jako snahu maďarského kabinetu získat politické body. Jiné otázky ankety se věnují dalším rozdělujícím tématům, jako je migrace nebo práva komunity LGBT+, uvedla agentura AP.

Anketa, kterou vláda označuje jako "národní konzultaci", obsahuje 11 otázek a vyznívá kriticky vůči Evropské unii. V jedné z otázek se maďarský kabinet táže, zda by mělo Maďarsko bránit Evropské unii v poskytnutí 50 miliard eur (1,2 bilionu korun) Ukrajině během čtyř let, pokud bude EU dál blokovat finanční prostředky pro Maďarsko. EU zmrazení prostředků pro Maďarsko vysvětluje svým podezřením z porušování principů právního státu maďarskou vládou premiéra Viktora Orbána.

"Požadují od Maďarska další podporu (Ukrajiny), i když náš stát kvůli tomu nedostal od EU prostředky," stojí v anketě.

Podobné "národní konzultace" uspořádala Orbánova pravicová populistická vláda už několikrát. Opoziční strany tvrdí, že jsou nástrojem propagandy a že jejich otázky jsou manipulativní.

Popularita Orbánovy vládnoucí strany Fidesz v posledním roce klesla asi o pět procentních bodů, vyplynulo podle Reuters z říjnového průzkumu organizace Republikon. Fidesz nyní podporuje asi 29 procent voličů.

"Začal odliv voličské základny... Tato kampaň to má zastavit. Je to dobrý nástroj, jak vyburcovat voličské jádro," sdělil Reuters Zoltán Novák, politický analytik z think-tanku Centrum pro spravedlivou politickou analýzu.