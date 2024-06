Vlak, který narazil na jihu SR do autobusu, jel po uzavřené koleji, řekl ministr

Rychlík na trase z Prahy do Budapešti, který ve čtvrtek narazil do autobusu na železničním přejezdu na jihu Slovenska, jel po koleji, jež byla pro vlakovou dopravu uzavřena. Novinářům to dnes řekl slovenský ministr dopravy Jozef Ráž. Podle něj je předmětem vyšetřování, jak se vlak na uzavřené koleji u města Nové Zámky ocitl. Ministr zmínil možné selhání člověka.

Na místě zemřelo sedm lidí a dalších pět bylo zraněno. Podle ředitele správce slovenské železniční infrastruktury ŽSR Alexandera Saka jde v zemi patrně o první železniční nehodu tohoto druhu. Vlaková doprava na tomto mezinárodním koridoru byla částečně obnovena v noci na dnešek.

"Nehodu způsobilo více faktorů. V první řadě to bylo počasí, které den předtím způsobilo záplavu a výluku jedné koleje na této trati. Vlak, který se na ní objevil, tam neměl co dělat. Předběžné výsledky vyšetřování ukazují, že nedošlo k systémovému ani technickému selhání, pravděpodobně šlo o selhání lidského faktoru," řekl Ráž.

Dodal, že na uzavřené koleji nebyl kvůli její výluce zapnutý systém řízení závor pro chráněný přejezd, na kterém se vlak střetl s autobusem. Lokomotiva patřila Českým drahám (ČD) a ve vlaku podle dostupných informací utrpěl zranění pouze strojvedoucí z ČD.

Slovenský Národní vlakový dopravce Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), který měl ve vlaku svůj personál a v soupravě své vagony, se strojvůdce zastal. "Už nyní můžeme vyloučit pochybení strojvůdce, které by mohlo zapříčinit tuto nehodu. Strojvůdce jednal podle předpisů, vysoce profesionálně a pohotově. S ohledem na nepříznivé okolnosti, spojené s počasím a opravou infrastruktury, udělal všechno, co bylo v jeho silách. Vzniklou situaci nemohl očekávat ani jí zamezit," uvedla v prohlášení ZSSK. Podle ní pohotově postupovali také zaměstnanci ZSSK ve vlaku.

Vlak narazil do linkového autobusu patřící dopravci Arriva. Společnost podle slovenských médií uvedla, že autobus řídil zkušený 53letý řidič, který pracuje ve firmě dlouhá léta.

Sako řekl, že před tragickou nehodou místem při spuštěných závorách přejel osobní vlak ve směru na Nové Zámky. Závory na přejezdu se následně zvedly. Do kolejiště vjelo osobní auto a po něm linkový autobus, do kterého narazil mezinárodní rychlík, jenž jel v opačném směru než předchozí osobní vlak.

Slovenská policie oznámila, že ve věci zahájila stíhání pro obecné ohrožení společně s trestnými činy usmrcení a ublížení na zdraví. Uvedla, že při srážce byla autobus rozdělen na dvě části, z nichž jedna zůstala zaklíněna pod vlakem a druhá skončila vedle kolejiště.

Vlaková doprava v úseku Nové Zámky - Dvory nad Žitavou byla podle slovenského národního dopravce ZSSK obnovena po jedné koleji v 03:05. vlaky tam ráno nabíraly minimální zpoždění. V době výluky jezdily mezinárodní vlaky odklonem přes maďarskou Rajku.