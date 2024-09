Vlaky mezi Polskem a Českem nebudou jezdit do úterka, uvedl polský ministr

Vlaky mezi Českem a Polskem nebudou jezdit nejspíše do úterý 24. září, uvedl dnes polský ministr infrastruktury Dariusz Klimczak. Vyplývá to ze stavu infrastruktury na české straně, dodal podle webu deníku Gazeta Wyborcza, který vede online reportáž o povodních, které zasáhly nejen Českou republiku, ale také jihozápad Polska.

Polský dopravce PKP Intercity kvůli počasí od 15. září do odvolání přerušil vlakové spojení mezi Polskem a Českem, informovala už v neděli polská média. Některé spoje mají zkrácenou trasu do měst u českých hranic, další jsou zrušeny úplně - například expres Silesia z Ostravy do Varšavy.

Jih a jihozápad Polska se už několik dní potýká s rozsáhlými záplavami, zejména v povodí Odry. Podle úterních informací policie si velká voda vyžádala životy nejméně sedmi lidí. Dnes policie uvedla, že momentálně nemá oficiálně hlášené žádné pohřešované.

Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský dnes uvedl, že vzhledem k dopadům extrémního počasí na provoz drah, první vlaky z Prahy do Ostravy a Žiliny vyjedou v sobotu. Od soboty by měly jezdit přes Ostravu také noční vlaky EN Slovakia Praha - Michalovce. Další rozšíření provozu dálkových vlaků mezi Prahou a severní Moravou, případně Slovenskem, předpokládá dopravce v příštím týdnu. Provoz mezistátních vlaků linky Ex 4 mezi Rakouskem a Polskem přes Břeclav, Přerov a Ostravu zatím nebude obnoven kvůli přetrvávajícím omezením v ostravském železničním uzlu a v zahraničí. Tyto vlaky zatím pojedou většinou v trase Vídeň - Hranice na Moravě a zpět, dodal mluvčí s tím, že podrobné informace o omezení provozu na jednotlivých tratích jsou na webu www.cd.cz/omezeniprovozu.