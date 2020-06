Vojenská jednání USA a Polska nekrachují, tvrdí americká velvyslankyně

Za nepravdivý označila na twitteru velvyslankyně Spojených států v Polsku Georgette Mosbacherová zprávu agentury Reuters, podle které se americko-polský projekt Fort Trump rozpadá. Varšava v roce 2018 navrhla Washingtonu, že za trvalé rozmístění amerických vojáků v zemi pojmenuje budoucí základnu na počest prezidenta Donalda Trumpa jako Fort Trump (Pevnost Trump). Jednání podle Mosbacherové pokračují a plány na rozšíření americké vojenské přítomnosti v Polsku jsou ještě smělejší. Polský náměstek ministra zahraničí Pawel Jabloński předtím vyjednávání nazval "velmi komplikovaným procesem".

"Další nepravdivé zprávy! Jednání pokračují! Vize prezidenta Trumpa a (polského) prezidenta (Andrzeje) Dudy o zvýšené přítomnosti USA v Polsku budou ještě smělejší, než byly původní návrhy. Oznámení budou brzy následovat," napsala Mosbacherová na twitteru.

Tímto tweetem velvyslankyně reagovala na zprávu agentury Reuters z tohoto týdne. Reuters s odvoláním na své zdroje informoval, že projekt se rozpadá i kvůli sporům o financování či umístění posádek. Varšava se také podle Reuters zalekla toho, že do Polska by přišli američtí vojáci na úkor Německa. Minulý týden totiž vysoce postavený americký představitel ohlásil, že se Trump rozhodl stáhnout 9500 z 34 tisíc amerických vojáků, kteří jsou v současnosti nasazených v Německu. Podle amerických představitelů by se část z těchto sil mohla přemístit do Polska. Německo je přitom polským sousedem, významným hospodářským partnerem a klíčovým spojencem v NATO, neboť je jedním z pilířů polské bezpečnosti.