Volali jsme na něj, ať se vzdá, popisovali likvidaci Bagdádího

Cílem operace amerických speciálních sil bylo dopadnout vůdce Islámského státu abú Bakra Bagdádího, jestliže to bude možné. Pokud by to ale bylo třeba, byli Američané připraveni ho i zabít, uvedl dnes americký ministr obrany Mark Esper. Dodal, že Američané Bagdádího vyzývali, aby se vzdal.

Smrt obávaného islamisty, který při americké vojenské akci spáchal sebevraždu, oznámil dnes odpoledne prezident Donald Trump.

"Snažili jsme se volat na Bagdádího a vyzývali jsme ho, aby se vzdal. On ale odmítl a schoval se do podzemí," popsal šéf Pentagonu. Když se předáka Islámského státu snažili Američané z podzemního tunelu dostat, "domníváme se, že odpálil vestu s výbušninami a zabil se", dodal Esper v rozhovoru s televizní stanicí CNN. Dva z amerických vojáků, kteří se operace zúčastnili, utrpěli podle ministra menší zranění, nicméně už jsou zase ve službě.

Americký prezident podle Espera operaci schválil před několika dny. Jak ministr dodal, Trump dostal na stůl několik variant. Posoudil je, položil několik otázek a "zvolil variantu, o které jsme si mysleli, že má největší šanci na úspěch", dodal ministr.

V rozhovoru s televizní stanicí ABC Esper označil dnešek za "skvělý den pro Ameriku i pro celý svět". "Prezident učinil odvážné rozhodnutí zahájit tento útok a naši vojáci a příslušníci dalších agentur ho skvěle provedli. Již dříve během letošního roku jsme porazili chalífát, zničili jsme ho a nyní je jeho vůdce mrtvý, takže dnešek je skvělý den," dodal ministr obrany. Spolu s Bagdádím zahynuli i tři jeho děti a dvě manželky.