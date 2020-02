Vraha českého psovoda prý před smrtí zbili vojáci USA

Afghánského vojáka Vahidulláha Chána, který zastřelil českého psovoda, podle svědka při výslechu zbili vojáci USA. Chán krátce po výslechu americkými i českými vojáky zemřel na následky úderů do hlavy. Na základě dokumentů amerických vyšetřovatelů to v pondělním vydání píše týdeník Respekt. Zda se na bití podíleli i čeští vojáci, není jasné. Podle svědka měl ale po výslechu českými vojáky Chán na obličeji modřiny a krvácel. V místnosti pak vyšetřovatelé údajně nalezli stopy krve. Čeští vojáci, kteří výslech prováděli, ani Armáda ČR to nechtěli komentovat.

Chán 22. října 2018 z neznámých důvodů zastřelil českého vojáka Tomáše Procházku a další dva vojáky zranil. Hned ve stejný den byl zadržen a vyslýchán nejprve afghánskými a pak i spojeneckými vojáky. Krátce po výslechu zemřel. Americká armáda vede podle Respektu kvůli smrti Chána vyšetřování proti osmi příslušníkům speciálních sil USA, z nichž čtyři jsou podezřelí z trestného činu zabití a násilného útoku. Američtí i čeští vojáci bití Chána popřeli. Afghánský tlumočník Američanů Ahmad Alamjár ale vyšetřovatelům řekl, že američtí vojáci Chána zbili.

Vojáci USA podle svědectví tlumočníka udeřili devatenáctiletého afghánského vojáka do rozkroku, kroutili mu varlaty a také ho dusili. "Praštil s ním o rozvodnou skříň a stůl. Střelec měl nasazena rychloupínací pouta a ruce měl spoutány za zády, když ho W. W. udeřil, škrtil ho a nakopl ho kolenem do nohou," popsal podle týdeníku Alamjár jednání jednoho z vojáků USA. Další voják Chána podle svědka mlátil do hlavy a jiný zase vyslýchanému s nožem v ruce vyhrožoval smrtí, mlátil s ním o zeď, několikrát ho udeřil do obličeje a také mu hlavou praštil o stůl.

Nátlak od vojáků

Alamjár původně popřel, že by vojáci Chána zbili. Když byl ale tlumočník přesunut na jinou vojenskou základnu, výpověď změnil. Uvedl také podle týdeníku, že na něj američtí vojáci tlačili, aby o bití Chána mlčel.

Čeští vojáci vyslýchali Chána ještě před Američany. Alamjár u tohoto výslechu nebyl, protože Češi měli vlastního tlumočníka. Z výslechové místnosti ale tlumočník Američanů podle výpovědi slyšel křik Chána a zvuk přesouvaného nábytku. Po výslechu měl Chán na obličeji modřiny a krvácel z nosu, přestože před výslechem nebyl zraněn. To údajně dokazuje i fotografie Chána pořízená afghánskou armádou před předáním zadrženého spojencům.

Češi i Američané vyšetřovatelům řekli, že Chána nebili. Násilí nepotvrdil ani tlumočník českých vojáků, který při výslechu byl. "Nezlobte se, cokoli řeknu, mohlo by věci ublížit," řekl Respektu jeden z českých vojáků, kteří výslech prováděli. "Vzhledem k tomu, že celá věc je v šetření, tak ji nebudu nijak komentovat," uvedl náčelník generálního štábu Armády ČR Aleš Opata. "Mně nenáleží vyšetřování jakkoli komentovat a ani do něj zasahovat. Pokud se ale čeští vojáci něčeho dopustili, budu trvat na tom, aby nesli odpovědnost," sdělil Respektu ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Loni v létě byli obviněni čtyři příslušníci českého armádního Ředitelství speciálních sil z toho, že se údajně snažili utajit okolnosti kauzy úmrtí Chána. V listopadu pak bylo podle týdeníku jejich stíhání státními zástupci kvůli nekvalifikovaně sepsanému obvinění zrušeno a vráceno k novému vyšetření.