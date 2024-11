Výběr členů budoucí administrativy zvoleného prezidenta Donalda Trumpa

Výběr členů budoucí administrativy zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa:

Ministr zahraničních věcí:

Marco Rubio (53) - Republikánský senátor za stát Florida, který nyní působí v Senátu mimo jiné ve výboru pro mezinárodní vztahy a v rozpočtovém výboru, má se zahraniční politikou velké zkušenosti. Patří ke konzervativním republikánům a podle médií byl jedním z vážných kandidátů, mezi kterými si před volbami Donald Trump vybíral viceprezidenta; nakonec si Trump zvolil senátora J. D. Vance. Narodil se v rodině kubánských přistěhovalců. V roce 2016 se ucházel o republikánskou nominaci na funkci prezidenta, kterou nakonec získal Trump.

Ministr obrany:

Pete Hegseth (44) - Působí od roku 2014 jako komentátor a moderátor televizní stanice Fox News. Platí za dlouholetého přítele a podporovatele Trumpa, který se také pravidelně objevuje v jeho pořadech. Jako příležitostný poradce působil Hegseth po celé první Trumpovo prezidentské období. V letech 2007 až 2012 zastával Hegseth fukci výkonného ředitele organizace Veteráni za svobodu (Vets for Freedom). V uniformě začínal jako důstojník pěchoty v minnesotské národní gardě v roce 2003, poté mj. působil ve věznici Guantánamo na Kubě, v Bagdádu či v Afghánistánu.

Ministr spravedlnosti:

Matt Gaetz (42) - Floridský kongresman, který je pokládán za Trumpova blízkého spojence, agentury jej označují za krajně pravicového zastánce tvrdé linie. Ve Sněmovně reprezentantů, kde zasedal od ledna 2017 do 13. listopadu 2024, kdy sám rezignoval, patřil ke skupině nejradikálnějších republikánů. Gaetz je mimo jiné vyšetřován americkou FBI kvůli obvinění ze sexu s nezletilými dívkami.

Ministr zdravotnictví:

Robert F. Kennedy mladší (70) - Člen slavné americké demokratické rodiny, který působil jako ekologický právník, veřejný aktivista a mimo jiné vystupoval proti očkování během pandemie nemoci covid-19. Letos se jako nezávislý ucházel o post hlavy státu, nakonec ale svou kandidaturu stáhl a podpořil republikána Donalda Trumpa.

Ministryně vnitřní bezpečnosti:

Kristi Noemová (52) - Guvernérka Jižní Dakoty, je první ženou v této funkci. Předtím od roku 2011 do roku 2019 zasedala za Jižní Dakotu v americkém Kongresu. Noemová zastává tradiční konzervativní názory.

Ministr vnitra:

Doug Burgum (68) - Guvernér Severní Dakoty. Povede úřad, který odpovídá za správu půdy, nerostné bohatství, národní parky a záležitosti původního indiánského obyvatelstva. Burgum zároveň povede nově zřízenou Národní radu pro energetiku, která má usilovat o "energetickou dominanci" USA ve světě. Ve své nové roli tak Burgum bude dohlížet na tým vládních úředníků, kteří se zabývají povolovacími procesy, produkcí, generováním, distribucí, regulací a transportem v oblasti energií.

Ministr energetiky:

Chris Wright - Zakladatel a ředitel Liberty Energy, společnosti se sídlem v Denveru, která se specializuje na frakování, což je kontroverzní způsob těžby ropy a plynu z břidlicových ložisek. Očekává se, že Wright podpoří Trumpův plán masivně navýšit těžbu ropy a zemního plynu a bude hledat způsoby, jak zvýšit produkci elektřiny, po níž roste poptávka. Patří k výrazným dárcům Republikánské strany a popírá klimatickou krizi.

Ministr dopravy:

Sean Duffy (53) - Bývalý kongresman, moderátor televize Fox News. Ve Sněmovně reprezentantů působil v letech 2011 až 2019 za stát Wisconsin. "Během svého působení v Kongresu byl Sean respektovaným hlasem mezi republikány, který prosazoval fiskální odpovědnost a hospodářský růst," uvedl zvolený prezident Trump ve svém prohlášení. Bývalý sportovní komentátor na ESPN a televizní hvězda reality show moderovala před svým zvolením do Sněmovny reprezentantů v roce 2010 pořad Fox Business. Má devět dětí. V roce 2019 kvůli možným zdravotním komplikacím devátého dítěte rezignoval na místo v z Kongresu. V říjnu 2019 se jim narodila dcera, u které byl diagnostikován Downův syndrom.

Tým pro efektivitu vlády:

Elon Musk (53) - Americko-kanadský podnikatel jihoafrického původu, patří mezi nejbohatší lidi planety. Známý je zejména jako zakladatel automobilky Tesla, která stála u zrodu nynějšího rozvoje elektromobility, nebo majitel společnosti SpaceX, která se věnuje vývoji kosmických dopravních prostředků, či jako provozovatel satelitního internetu Starlink. V roce 2022 se také stal majitelem společnosti Twitter, provozovatele stejnojmenné sociální sítě, kterou přejmenoval na X.

Vivek Ramaswamy (39) - Bohatý podnikatel v biotechnologiích indického původu, který se letos neúspěšně ucházel o republikánskou nominaci na prezidenta. Zviditelnil se v televizních debatách republikánských kandidátů před prezidentskými primárkami. Mimo jiné i svým přístupem k válce na Ukrajině - podle Ramaswamyho by USA už zemi napadenou Ruskem neměly podporovat. V zahraniční politice se Ramaswamy profiluje jako izolacionista, odmítá současnou americkou podporu Tchaj-wanu a Ukrajiny.

Poradce pro národní bezpečnost:

Michael Waltz (50) - Republikánský kongresman. Plukovník ve výslužbě Waltz, který sloužil v armádě a později působil ve floridské národní gardě, zasedá od ledna 2019 v americké Sněmovně reprezentantů za stát Florida, své křeslo v uplynulých volbách s přehledem obhájil. Poprvé ho zvolili na podzim 2018. Byl příslušníkem amerických speciálních sil známých jako Zelené barety, se kterými působil v různých oblastech po celém světě. Byl také poradcem v Bílém domě i Pentagonu. Stal se prvním členem Zelených baretů, který byl zvolen do Kongresu.

Ředitelka amerických tajných služeb (DNI):

Tulsi Gabbardová (43) - Politička, armádní veteránka a televizní komentátorka Gabbardová zasedala v letech 2013 až 2021 v americké Sněmovně reprezentantů za stát Havaj. Byla prvním hinduistickým zákonodárcem zvoleným do Kongresu a jeho prvním členem narozeným na území Americké Samoy. Někdejší členka Demokratické strany se v roce 2020 ucházela o nominaci na úřad prezidenta, nakonec podpořila Joa Bidena. V říjnu 2022 však z této strany vystoupila a letos se stala členkou republikánů. V minulosti sloužila v řadách americké Národní gardy. Ředitel zpravodajských služeb je hlavním bezpečnostním poradcem amerického prezidenta.

Ředitel Ústřední zpravodajské služby (CIA):

John Ratcliffe (59) - Ke konci Trumpova prvního prezidentského období od května 2020 do ledna 2021 zastával post ředitele amerických tajných služeb (DNI). V letech 2004 až 2012 byl starostou texaského města Heath a v letech 2007 až 2008 federálním prokurátorem v Texasu. V letech 2015 až 2020 byl za Texas členem Sněmovny reprezentantů.

Šéf Úřadu pro imigraci a cla (ICE):

Tom Homan (62) - Bývalý policista, imigrační úředník a politický komentátor Homan působil jako šéf ICE již během první Trumpovy administrativy, a to od 30. ledna 2017 do 29. června 2018. Za jeho vedení v dubnu 2018 oznámily úřady začátek "nulové tolerance" vůči imigrantům, kteří se do země dostávají bez povolení. V roce 2022 se připojil ke konzervativní analytické nadaci The Heritage Foundation.

Šéf Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA):

Lee Zeldin (44) - Bývalý republikánský kongresman (2015 až 2023). V roce 2022 prohrál souboj o post guvernéra státu New York s demokratkou Kathy Hochulovou.

Velvyslankyně Spojených států při OSN:

Elise Stefaniková (40) - Členka Sněmovny reprezentantů, kde zastupuje 21. okrsek státu New York. Poprvé zvolena byla již v roce 2014 ve věku 30 let, a stala se tak nejmladší ženou zvolenou do Kongresu v historii Spojených států. Stefanikové, jejíž rodina má kořeny i ve střední Evropě, mimo jiné požaduje úplné přehodnocení financování OSN ze strany Spojených států.

Personální šéfka Bílého domu:

Susie Wilesová (67) - Politická konzultantka Wilesová společně s Chrisem LaCivitem řídila letošní úspěšnou prezidentskou kampaň. S Trumpem poprvé spolupracovala v roce 2016, kdy vedla jeho kampaň na Floridě, kde Trump tehdy těsně porazil svoji soupeřku Hillary Clintonovou. V kampani pomáhala již v roce 1980 pozdějšímu republikánskému prezidentovi Ronaldu Reaganovi a byla členkou jeho týmu v Bílém domě.