Výbuch sopky: metropole pokryta popelem, počet obětí stoupá

Sopka Volcán de Fuego v Guatemale začala v neděli opět chrlit lávu a kouř a pokryla své okolí včetně části hlavního města Guatemala vrstvou těžkého popela. Při nejnovější erupci jedné z nejaktivnějších sopek střední Ameriky už zemřelo 25 lidí, informovala agentura AFP. Záchranářům se stále nepodařilo dostat k některým obyvatelům odříznutým od pomoci pyroklastickými proudy.

"V neděli 21:00 (dnes 05:00 SELČ) je bilance 25 mrtvých," sdělil novinářům mluvčí guatemalského úřadu pro přírodní katastrofy (CONRED) David de Leon. Do té doby informovaly úřady o sedmi mrtvých a 20 zraněných.

Erupce začala těsně před nedělním polednem místního času (20:00 SELČ). O čtyři hodiny později začal po úbočí sopky stékat lávový proud, který údajně dosahoval teploty okolo 700 stupňů Celsia. Volcán de Fuego (španělsky "ohnivá sopka") soptí letos podruhé a podle místních expertů jde o největší erupci od roku 1974, napsal zpravodajský web BBC.

Kvůli výbuchu bylo evakuováno nejméně 3100 osob a podle úřadů zasahuje rozptyl sopečného popela území s 1,7 milionem obyvatel. Volcán de Fuego sahá do výšky 3763 m n.m. a nachází se jen asi 40 kilometrů na západ od guatemalského hlavního města Guatemala. V důsledku nepříznivého větru pokryl popel i část metropole a zdejší letiště muselo přerušit provoz.

Lávový proud podle CONRED zasáhl vesnici El Rodeo na jihovýchodním úpatí kuželovité hory, kde zničil domy a spálil několik obyvatel. "Bohužel El Rodeo bylo zavaleno a kvůli lávě se nejsme schopni dostat do vesnice La Libertad, možná tam také lidé zemřeli lidé," citovala šéfa CONRED Sergia Cabañase BBC. Ten předtím informoval také o smrti jednoho pracovníka jeho úřadu.

S příchodem noci museli záchranáři přerušit pátrání po přeživších, které předtím navíc komplikoval déšť. V terénu byly stovky pracovníků včetně hasičů, policistů a vojáků. Někteří podle agentury AP uvedli, že v jedné oblasti zpozorovali uvězněné osoby, ale nemohli se k nim dostat, protože silnice překřížily pyroklastické proudy. Záchranné operace mají opět začít ráno.

Prezident Guatemaly Jimmy Morales řekl, že byla zahájena národní krizová procedura. "Máme za to, že mohl nastat stav devastace nejméně ve třech oblastech," řekl Morales. Šéf guatemalského ústavu seismologie, vulkanologie, meteorologie a hydrologie Eddy Sánchez předtím varoval před dodatečnými sesuvy půdy.

