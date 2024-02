Vyšetřování amerického prezidenta Joea Bidena a jeho zacházení s tajnými dokumenty skončilo, čeká se na závěry

Prokurátor Robert Hur, který poslední rok mapoval zacházení amerického prezidenta Joea Bidena s utajovanými dokumenty z doby jeho působení v roli viceprezidenta, dokončil své vyšetřování. Zástupcům Kongresu to v dopise sdělil americký ministr spravedlnosti Merrick Garland. Podle informací deníku The Washington Post (WP) vyšetřovatelé Bidena i jeho poradce kritizují, neplánují však trestní stíhání.

Závěrečná zpráva zvláštního vyšetřovatele Hura zatím není veřejná, podle zdrojů amerických médií by se tak mohlo stát do několika dní. Závěry nicméně už dostal Bílý dům, který uvedl, že prezidentská kancelář dokončí své posuzování zprávy do konce týdne.

Ministr Garland jmenoval prokurátora Hura zvláštním vyšetřovatelem loni v lednu poté, co vyšlo najevo, že v Bidenově bývalé kanceláři se našlo několik dokumentů označených jako tajné. Další citlivé materiály pak prezidentovi spolupracovníci a úřady našli v Bidenově garáži a v domě rodiny Bidenových ve státě Delaware.

Záznamy pocházely z let 2009 až 2017, kdy byl viceprezidentem, podle WP se jedná asi o dvacítku dokumentů. Američtí činitelé včetně prezidenta přitom mají po odchodu z funkce povinnost odevzdat všechny citlivé materiály Národnímu archivu.

Za neoprávněné přechovávání vládních záznamů byl loni obžalován bývalý americký prezident Donald Trump, který se pravděpodobně s Bidenem v listopadu znovu utká v souboji o Bílý dům. Po svém odchodu z funkce v roce 2021 si nechal do rezidence na Floridě přepravit krabice plné oficiálních dokumentů ze svého funkčního období, mezi nimiž podle vyšetřovatelů byly i materiály s označením přísně tajné. Trump část z nich odmítal vrátit, podle prokuratury se je snažil schovávat před úřady i vlastním právníkem a federální vláda je zajistila až po razii v resortu Mar-a-Lago.

V Bidenově případě se neobjevily žádné signály o tom, že by prezident s úřady nespolupracoval. Deník The New York Times připomíná, že Bidenovi právníci ihned po nalezení prvních dokumentů na sklonku roku 2022 informovali Národní archiv.

Z tohoto a dalších důvodů, jako je výrazně nižší počet dokumentů nalezených u Bidena oproti Trumpovi, se v souvislosti s Hurovým vyšetřováním neočekávají obvinění. Jak podotýká WP, úřadující hlava státu podle doktríny amerického ministerstva spravedlnosti nemůže být obžalována, trestní stíhání ale hrozilo Bidenovým poradcům.

Prezidenta i jeho spolupracovníky podle deníku čeká pouze kritika za špatné zacházení s citlivými záznamy. WP dodává, že Hurovy závěry se pravděpodobně promítnou do předvolební kampaně a stanou se horkým tématem pro republikány v Kongresu, kteří se snaží vykreslovat Bidena jako zločince, zatímco hájí svého favorita Trumpa.