Výstavní pavilon Grand Palais, Louvre a další muzea se staly cílem kyberútoku

Pařížský výstavní pavilon Grand Palais, který je jedním z dějišť letních olympijských her, a asi 40 muzeí ve Francii včetně Louvru se o víkendu staly cílem kybernetického útoku. Agentura AFP o tom dnes informovala s odvoláním na policii, která incidenty vyšetřuje.

Kyberzločinci se v noci na neděli zaměřili na systém používaný k "centralizaci finančních údajů" od obchodníků, kteří působí v zasažených objektech, uvedly policejní zdroje. Použili přitom takzvané vyděračské programy, známé jako ransomware. Ty blokují počítačové systémy a za jejich odemčení útočníci požadují výkupné.

Francouzská státní agentura pro kybernetickou bezpečnost Anssi potvrdila, že o incidentech ví. "Na informační systémy zapojené do průběhu olympijských a paralympijských her to nemá vliv," uvedla agentura. Kybernetický útok bez dalších podrobností potvrdili i provozovatelé pavilonu Grand Palais.