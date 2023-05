Vztahy mezi Čínou a Kanadou se vyostřují, vyhosťují si diplomaty, údajně kvůli zastrašování poslance

Kanada dnes vyhostila jednoho čínského diplomata kvůli údajnému zastrašování kanadského opozičního poslance Michaela Chonga, který dlouhodobě kritizuje přístup čínských úřadů k etnické menšině Ujgurů. Čína v reakci na to oznámila vyhoštění vedoucí kanadského konzulátu v Šanghaji, informovala agentura AP. Peking nevyloučil další odvetná opatření.

Podle kanadského tisku se jeden z čínských diplomatů zapojil do snahy zastrašit kanadského konzervativního poslance Chonga, který v parlamentu například inicioval návrh, aby Kanada prohlásil přístup Číny k Ujgurům za genocidu. Čína podle deníku The Globe and Mail také zjišťovala informace o poslancově rodině, která žije v Hongkongu. Noviny se odvolávaly na zjištění kanadské tajné služby CSIS z roku 2021.

"Nebudeme tolerovat žádné zahraničí vměšování," uvedla kanadská ministryně zahraničí Mélanie Jolyová. Vláda premiéra Justina Trudeaua čelila kritice tisku i opozice, že aktivitám čínských diplomatů nečinně přihlíží.

Vyhoštění svého diplomata označil Peking za "nerozumné rozhodnutí", které nemá opodstatnění. Kanadské konzulce v Šanghaji Jennifer Lynnové Lalondeové nařídil, aby do 13. května opustila zemi. Čínské ministerstvo zahraničí také uvedlo, že "si vyhrazuje právo zavést další opatření" v reakci na vyhoštění diplomata ze své mise v Torontu.

Podle kanadského premiéra Trudeaua i informací ze zpravodajských služeb, které zveřejnila kanadská média, se Peking snažil ovlivnit kanadské parlamentní volby v roce 2019 a 2021. To ale Čína odmítá. Vztahy mezi oběma zeměmi jsou napjaté od roku 2018, kdy kanadské úřady zadržely finanční ředitelku čínské technologické společnosti Huawei Meng Wan-čou.