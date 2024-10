WP: Barevné sny ovlivňuje věk a prostředí, ve kterém vyrůstáme, říkají studie

Kdysi se věřilo, že většina lidí má převážně černobílé sny, a mělo se za to, že barevné snění souvisí s psychickými problémy. Věda však od té doby tyto mýty vyvrátila, napsal list The Washington Post.

I když lidé často sní v černobílých barvách, mnoho z nich má většinou sny barevné. Studie z roku 2017 ukázala, že účastníci výzkumu viděli barvu v téměř 50 procentech svých snů, zatímco černobílá barva tvořila pouze 10 procent. U zbývajících 40 procent si respondenti nemohli vybavit, zda viděli nějaké barvy nebo ne.

Tendence snít v odstínech šedé anebo v barvách může být částečně ovlivněna věkem a tím, kdy lidé vyrostli. Až do 50. let 20. století velká většina dotazovaných uváděla, že se jim barevné sny zdály jen příležitostně, zřídka nebo nikdy. To se nejspíše s nástupem barevné televize změnilo.

Studie z roku 2008 zjistila, že lidé starší 55 let - kteří možná vyrostli bez barevné televize - říkali, že barvy vidí v jen asi 34 procentech snů, u lidí mladších 25 let bylo toto číslo naopak dvojnásobné. Na otázku, jestli si po probuzení pamatují barvy ve snech, záporně odpovědělo téměř 18 procent lidí z první skupiny a 15 procent ze druhé.

Neschopnost si zapamatovat, zda máme barevné sny, může naznačovat zaměření na jiné aspekty při snění. "Může to být otázka pozornosti a paměti," říká Deirdre Barrettová, psycholožka studující sny na Harvardově lékařské fakultě a zároveň autorka knihy o úloze snů The Committee of Sleep.

Jako příklad uvádí to, že si zákazník po večeři v restauraci pravděpodobně nepamatuje barvu číšníkovy košile. Z toho nevyplývá, že by košile žádnou barvu neměla, ale že si jí zákazník nevšímal a tudíž nezapamatoval. Barrettová má za to, že spící a bdělé světy jsou v tomto ohledu podobné.

A to může být s přibývajícím věkem stále patrnější. V roce 2011 výzkumníci zveřejnili výsledky dvou průzkumů, které od sebe dělilo 16 let. Ukázaly, že asi 80 procent účastníků mladších 30 let potvrdilo barvu ve svých snech, u šedesátníků to bylo asi 20 procent.

Obecně platí, že vybavování si snu včetně všech detailů s věkem klesá, uzavírá Barrettová.