WP: Jak se fáma o pojídání mazlíčků dostala z internetu do prezidentské debaty

Objevilo se v anonymním facebookovém příspěvku, pak se jej chopili vlivní komentátoři a záhy je v televizní debatě použil bývalý americký prezident Donald Trump. Takto se za několik málo dní rozšířilo nepodložené tvrzení, že přistěhovalci v jednom americkém městě pojídají lidem domácí zvířata. Příběh "rasistické pomluvy" analyzoval v článku deník The Washington Post (WP).

"Ve Springfieldu jedí psy! Ti lidé, kteří přišli, jedí kočky!" řekl Trump v pasáži věnované imigrační politice v úterní debatě s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Když mu moderátor David Muir připomenul, že místní úřady žádnou takovouto informaci nepotvrdily, odvětil: "Ale já jsem viděl lidi v televizi... jak říkají, že jim vzali psa."

Jeho slova přišla krátce poté, co komentátoři naklonění exprezidentovi a někteří politici začali sdílet příběh, že ve Springfieldu ve státě Ohio lidem kradou mazlíčky přistěhovalci z Haiti. "Nařčení založené na nesourodých příspěvcích ze sociálních sítí, které se opíraly o fotografie a příběhy z míst daleko od Springfieldu, se za několik dní vyvinulo ve zvrácené a demagogické sdělení, které Trump v debatě předložil desítkám milionů diváků," napsal deník WP.

Podle společnosti NewsGuard, která mapuje šíření dezinformací, zřejmě fáma začala u příspěvku v uzavřené facebookové skupině s názvem Springfield Ohio Crime and Information. Sdělení anonymního autora uvádí, že imigranti pověsili ze stromu kočku dcery jednoho kamaráda, "jako byste to udělali při porcování jelena, a krájeli si ji na jídlo". Uživatel dodal, že to samé se děje s kachnami a husami z místního parku.

O víkendu začali snímek příspěvku šířit uživatelé dalších platforem včetně účtů, které běžně používají rasistické výrazy, napsal WP. Jistý účet na sociální síti X s téměř třemi miliony sledujících v komentáři pod snímkem napsal, že do Springfieldu bylo "dopraveno" 20.000 imigrantů z Haiti a "teď mizí kachny a mazlíčci".

Někteří komentátoři do příběhu zahrnuli video, ve kterém policie zatýká ženu tmavé pleti kvůli podezření, že zabila a snědla kočku. Tento incident z minulého měsíce se ovšem odehrál ve stovky kilometrů vzdáleném Cantonu, píše WP. Jiná verze využívala fotografii černocha, který na ulici nese mrtvou husu, ani tento záběr ale nebyl ze Springfieldu a neobsahoval žádný důkaz o tom, že by vyfocený muž byl z Haiti.

Springfieldská policie v pondělí na vývoj reagovala prohlášením, že nedostala žádné "věrohodné zprávy" o útocích přistěhovalců na mazlíčky. Ve stejný den už motiv dál šířili politici Republikánské strany včetně senátora a Trumpova kandidáta na viceprezidenta J. D. Vance. "Zprávy nyní ukazují, že lidem unášejí a pojídají mazlíčky lidé, kteří by v téhle zemi neměli být," uvedl.

Do Springfieldu, kde v roce 2020 žilo asi 60.000 lidí, se za poslední roky legálně přistěhovalo kolem 15.000 lidí z Haiti, které je jednou z nejchudších zemí světa. Spojené státy kvůli tamní politické krizi nabízejí Haiťanům speciální imigrační program a úřady ve Springfieldu v této souvislosti přistěhovalce lákaly na levné bydlení a volná pracovní místa.

Americká média popisují, že příliv nových obyvatel pomohl některým místním podnikům, také ale ve městě vytváří problémy. Místní komunitou otřásl zejména loňský incident, kdy přistěhovalec z Haiti řídící bez řidičského průkazu narazil do školního autobusu a způsobil smrt 11letého chlapce. Město si také začalo stěžovat, že nárůst populace vytvořil příliš velký tlak na jeho infrastrukturu.

Po rozšíření fámy o domácích mazlíčcích je ve Springfieldu citelné napětí, uvedla zpravodajka televize NBC News. Jeden z přistěhovalců, který pracuje na stavbě, v rozhovoru řekl, že od kolegů dostává dotazy, jestli jí kočky. Šéf komunitního centra podporujícího Haiťany pak vylíčil, že mu volal vyděšený kamarád, který se ptal, zda teď bude muset odejít.

Úřady a média ve městě dnes obdržely výhrůžky bombovým útokem, což vedlo k evakuaci čtyř administrativních budov a dvou škol, sdělila místní policie. Vedení města oznámilo také uzavření radnice. Zda byly nahlášené bomby skutečné a zda incident nějak souvisel s tvrzeními o migrantech, nebylo podle médií ihned jasné.