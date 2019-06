Z Afriky pašoval pěnkavy v natáčkách do vlasů. Chtěl si přivydělat

Bezpečnostní kontrola na letišti Johna F. Kennedyho (JFK) v New Yorku zadržela v neděli muže, který se snažil propašovat přes třicítku malých pěnkav z africké Guyany a následně je prodat po třech tisících dolarech za jednoho ptáka. Vydělal by si tak přes sto tisíc dolarů. Zprávu přinesl server NY Post.

Devětatřicetiletý Francis Gurahoo z Connecticutu se přiznal, že chtěl pěnkavy propašovat a následně prodat. V New Yorku se totiž pořádají pěvecké soutěže ptáků a za jednoho jedince by tak dostal tři tisíce dolarů (asi 69 tisíc korun).

Ve svém palubním zavazadle měl v plastových natáčkách do vlasů schovaných celkem 34 pěnkav, které mu potenciálně mohly vynést až 102 tisíc dolarů (2,3 milionu korun). "Obžalovaný uznal, že to, co dělal, bylo špatné, ale potenciální finanční obnos ho k tomu motivoval," uvádí soudní dokumenty.

Pro Americkou celní správu a ochranu hranic není tohle ojedinělý případ. V posledních letech se už bezpečnostní kontrola několikrát setkala s nelegálním pokusem o přepravu malých ptáků z Guyany. Hlavní motivací provinilých je pěnkavy zpeněžit v období před začátkem ptačích pěveckých soutěží, jež se konají v Brooklynu a Queensu, potvrdil speciální agent Gabriel Harper z vládní agentury United States Fish and Wildlife Service.

"V takových to soutěžích, které se konají ve veřejných prostorech, například v parcích, vždy zpívají dvě pěnkavy proti sobě a rozhodčí nakonec vybere jedince, který má podle něj nejkrásnější hlas," vysvětlil Harper princip hry s tím, že diváci často sázejí na to, který pták vyhraje. "Vítězná pěnkava se stává cennou a může být prodána za více než pět tisíc dolarů. Některé druhy sice žijí v USA, ty z Guyany jsou ale považovány za lepší pěvce, a proto jsou více žádané," objasnil.

Gurahoo byl následujícího dne v pondělí obviněn z nezákonného pašování volně žijícího druhu. Propuštěn byl na kauci ve výši 25 tisíc dolarů (asi 572 tisíc korun), kterou zaplatili jeho strýc a bratranec. Soudce mu však do doby, než se celý případ uzavře, zabavil cestovní pas s tím, že může cestovat pouze mezi New Yorkem a Connecticutem, kde bydlí.