Z Pásma Gazy bylo do Egypta převezeno na 30 předčasně narozených dětí

Do Egypta bylo dnes z nemocnice v Pásmu Gazy evakuováno 28 předčasně narozených dětí, uvedl Palestinský Červený půlměsíc. Podle egyptských státních médií jich bylo evakuováno 29. V Egyptě budou děti v péči lékařů. Novorozenci byli dříve v nemocnici v Šífa v Gaze, kde už několik mimin přišlo o život kvůli kolapsu zdravotního systému, který částečně způsobily výpadky elektřiny v důsledku vyčerpání paliva, píše agentura Reuters.

V neděli Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že z nemocnice Šífa bylo evakuováno 31 předčasně narozených mimin ve velmi vážném stavu a že budou převezeny do Egypta, kde dostanou potřebnou péči. Podle ředitele nemocnice během dvou dní před evakuací v Šífě zemřela čtyři mimina. List Haarec píše, že evakuovaní novorozenci byli nejprve převezeni do nemocnice v Rafáhu na jihu Pásma Gazy. Tři z nich v této nemocnici podle listu zůstávají vzhledem ke svému zdravotnímu stavu.

Na záběrech egyptské televize bylo dnes vidět, jak zdravotníci při evakuaci opatrně miminka zvedají v sanitce a umisťují je do přenosných inkubátorů, ve kterých byla následně převezena přes parkoviště do jiných sanitek.

Šífu, největší nemocnici v Pásmu Gazy, v posledních dnech opustilo na základě nařízení Izraele několik tisíc pacientů i lidí, kteří se tam skrývali. Do nemocnice vstoupila izraelská armáda, aby tam provedla razii, protože pod zdravotnickým zařízením se podle ní nachází infrastruktura využívaná bojovníky Hamásu. V neděli izraelská armáda oznámila, že pod nemocnici nalezla tunel dlouhý 55 metrů, o němž se domnívá, že sloužil Hamásu.

V nemocnici Šífa ve složitých podmínkách stále zůstává asi 250 pacientů v těžkém stavu, které nebylo možné přesunout jinam, píše agentura AP. Podle ní jde mimo jiné o pacienty se zanícenými ranami. V nemocnici není voda, elektřina, palivo ani jídlo a chybějí léky.