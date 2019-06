Za příslib milionů zabila kamarádku a produkovala dětské porno

Federální soud na Aljašce v úterý obvinil mladou teenagerku z města Anchorage z vraždy prvního stupně za zabití své kamarádky a z produkování a šíření dětské pornografie. Na obou trestných činech měla teprve osmnáctiletá Denali Brehmerová spolupracovat s jednadvacetiletým Darinem Schilmillerem, který jí za vraždu kamarádky nabídl devět milionů dolarů (asi 25,8 milionu korun). Zprávu přinesl server CNN.

Bylo 2. června, když Brehmerová měla svou kamarádku Cynthii Hoffmanovou vylákat ven na procházku po horách a poté ji střelit zezadu do hlavy. Podle vyšetřovatelů se na vraždě dohodla on-line se Schilmillerem, který žije v New Salisbury v Indianě.

Na internetu vystupoval jako milionář s jednoduchou přezdívkou Tyler a Brehmerové nabídl devět milionů dolarů za to, že Hoffmanovou zabije a jako důkaz mu pošle videa a snímky z vraždy.

Podle soudních dokumentů Schilmiller Brehmerovou dále naváděl k tomu, aby sexuálně napadla tři děti ve věku osmi, devíti a patnácti let a následně mu poslala videonahrávky. Na plánovaném znásilnění a vraždě "nejlepší kamarádky" se měli domlouvat už v květnu.

Brehmerová se ke všemu u soudu přiznala. Za vraždu ji hrozí třicet let, za produkci dětského porna rovněž a dalších dvacet let může dostat za jeho následnou distribuci. Výše Schilmillerova trestu, pokud bude odsouzen, se může pohybovat v rozmezí od deseti let až po doživotí.

Státní zástupce za Aljašku Bryan Schroder varoval ostatní rodiče, aby věnovali pozornost tomu, co jejich děti provádí on-line. "I přes všechno dobro, které koná, dokáže internet být také temným místem a rodiče by měli monitorovat on-line aktivitu svých dětí," řekl u soudu.