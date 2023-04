"Za válku může Ukrajina i Rusko", kontroverzní výrok brazilského prezidenta vyvolal vlnu kritiky

Nedělní výrok brazilského prezidenta Luize Inácia Luly da Silva, že za válku na Ukrajině mohou Moskva i Kyjev, vzbudil mezinárodní kritiku. Evropská komise Lulovi vzkázala, že Ukrajina je obětí ruské agrese, Bílý dům zase označil slova brazilského lídra za scestná. Tradiční evropský spojenec Brazílie, Portugalsko, uvedl, že jeho zahraniční politika se liší od té brazilské. Podle Luly Spojené státy a EU konflikt přiživují dodávkami zbraní Kyjevu.

Lula pronesl svá slova v neděli při návratu z Číny, kde jednal se svým protějškem Si Ťin-pchingem. "Rozhodnutí válčit přijaly obě země. Jednáme o vytvoření skupiny zemí, které nemají co do činění s válkou," řekl Lula. Brazilský prezident již v minulosti mluvil o svém záměru vytvořit skupinu států, jejímž cílem by mělo být zprostředkování a moderování jednání o míru. Podle Lulových představ by ve skupině měly být vedle Brazílie také Čína a Indie.

Lulova tvrzení dnes odmítla Evropská komise. "Rusko nese jako jediné zodpovědnost za nelegální a nevyprovokovanou invazi na Ukrajinu. Není sporu o tom, kdo je agresor a kdo oběť," uvedl mluvčí komise Peter Stano. Podle něj na mezinárodní scéně tuto pozici oficiálně zastává i Brazílie, která podpořila ve Valném shromáždění OSN rezoluce, které toto tvrdí.

Mluvčí Bílého domu John Kirby na dnešní tiskové konferenci označil Lulovo vyjádření za "zkrátka scestné", informovala agentura Reuters. Podle Kirbyho brazilský prezident "papouškoval ruskou a čínskou propagandu".

Lula nicméně v neděli kritizoval i ruského prezidenta Vladimira Putina, který se prý stejně jako ukrajinská hlava státu Volodymyr Zelenskyj nijak nesnaží, aby na Ukrajině zavládl mír. Podle brazilského vůdce USA a Evropská unie přispívají k pokračování konfliktu dodávkami zbraní Ukrajině.

Tento postoj mluvčí EK Stano rovněž odmítl. "USA, EU a další zahraniční spojenci pomáhají Ukrajině se bránit, protože by jinak čelila zničení," uvedl mluvčí komise. "Nezapomínejme, že Ukrajina je obětí, a je tudíž na ní stanovit podmínky, za kterých by mohla zahájit mírová jednání," uvedl Stano.

Portugalsko, který je tradičním brazilským spojencem v Evropě, dnes uvedlo, že má odlišnou zahraniční politiku od latinskoamerického státu. "Neděláme z toho žádné drama," řekl dnes šéf portugalské diplomacie João Gomes Cravinho. Lisabon Ukrajinu podporuje a schválil dodávky zbraní Kyjevu, například tanků Leopard. Předávání zbraní Ukrajině naopak Brazílie odmítá.

V Brazílii dnes zahájil svou cestu po několika zemích v regionu ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Po jednání s ním šéf brazilské diplomacie Mauro Vieira uvedl, že Brazílie podporuje výlučně sankce schválené na půdě OSN, píše agentura EFE. Vieira Lavrovovi zopakoval záměr vytvořit skupinu zemí, jež mají usnadnit jednání o příměří, a oba politici rovněž jednali o dodávkách ruských hnojiv. Lavrov se v Brasílii setká také s Lulou a během cesty navštíví rovněž Kubu, Venezuelu a Nikaraguu.

Ruské ministerstvo zahraničí označilo v prohlášení před cestou Latinskou Ameriku za "spřátelený region", kde vzniká multipolární svět, o který usiluje i Moskva.