Zabijte ropuchu, dostanete peníze. Ekologové se bouří

Kontroverzní senátorka v Austrálii navrhuje, aby vláda platila svým občanům za zabíjení ropuchy obrovské, která se v zemi nebezpečně rozšířila a svými toxiny ohrožuje až na 75 různých druhů zvířat. Zprávu přinesly servery CNN a 9news.

Pauline Hansonová, předsedkyně populistické pravicové strany One Nation, poslala premiérovi Scottu Morrisonovi otevřený dopis, v němž varuje, že dosavadní populace ropuch obrovských, odhadovaná na 200 milionů, se během léta značně rozroste a je třeba to řešit.

Senátorka nabízí řešení v podobě zapojení občanů. V australské televizi navrhla, že každý by za zabití jedné ropuchy měl od státu dostat deset centů, přičemž zapojit by se během prázdnin mohly i děti.

"Odměna deseti centů za každou ropuchu by podle mě vzbudila zájem u většiny Australanů, kteří žijí v okolí tohoto škůdce. Mohli by se tak podílet na snižování jejich počtu do doby, než se vyvinou potřebná biologická opatření," řekla Hansonová. Vláda už na různé výzkumy vynaložila kolem dvou milionů dolarů, přesto se ji populaci ropuch nepodařilo zastavit.

Ropuchy obrovské byly do Austrálie původně přivezeny ve třicátých letech z Havaje, aby pomohly vyhubit brouky, jež škodili zemědělským plodinám. Jejich toxiny jsou ale smrtelné pro několik desítek původních druhů žijících v zemi, jako jsou například ještěrky nebo dokonce krokodýli, kteří se jimi živí.

Návrh senátorky nicméně ekologové zavrhují. Profesor Rob Capon z University of Queensland to označil za nepraktické řešení. "Z ekologického hlediska je nepravděpodobné, že by to mělo na populaci ropuch nějaký větší dopad," prohlásil pro australský server 9news.

Hansonová se v politice často prezentuje kontroverzními názory. V roce 2017 například přišla do sněmovny v burkce a požadovala, aby se v zemi zakázalo nošení islámského oblečení.