Záchranáři ze slovenské horské služby ve Vysokých Tatrách pomáhali ženě z Česka, která si způsobila úraz hlavy

Záchranáři ze slovenské horské služby ve Vysokých Tatrách v neděli pomáhali 51leté turistce z Česka, která si způsobila úraz hlavy po pádu z Tatranské magistrály. Horská záchranná služba o tom informovala na svých internetových stránkách.

Žena při sestupu mezi Skalnatým plesem a Zamkovského chatou spadla z turistické stezky do nepřístupného terénu pod ní a způsobila si úraz hlavy. Záchranáři ji pomocí lan vytáhli na chodník a dopravili ji na místo dostupné pro vrtulník. Poté, co ji ošetřil lékař z letecké záchranné služby, byla převezena do Popradu.

Horská služba v neděli poskytla pomoc také dvojici turistů z Česka, kteří ji volali ze stezky vedoucí mezi vrchem Smrek a Žiarským sedlem v Západních Tatrách. Muž a žena ve věku 38 a 34 let byli vyčerpaní, došly jim zásoby a blížil se déšť a mlha. Vzhledem k tomu, že nebyli zranění, jim dva záchranáři dali pití a energetické tyčinky, aby mohli pokračovat v cestě. Potom všichni společně sestoupili k Žiarské chatě, odkud je horská služba terénním vozidlem svezla do údolí. Pak už šli sami.